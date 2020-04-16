　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

切勿重複使用口罩！　新冠病毒在「口罩外側」能活7天

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼新冠肺炎,武漢肺炎,南韓,口罩。（圖／路透）

▲口罩成了出門的必備聖品。（圖／路透）

記者鄭思楠／綜合報導

世界最權威醫學期刊之一《刺胳針：微生物》（The Lancet: Microbe）4月2日刊發一項研究，指出新冠病毒可以在各種常見表面存活幾個小時、甚至幾天以上。最令人震驚的是，其中最可怕的物體就是「醫用外科口罩」，病毒存活時間可以達到7天。

新冠肺炎疫情延燒全球，口罩成了出門的必備聖品。這份由香港大學醫學院公共衛生學院做的研究發現，新冠病毒能在醫用口罩的外層上存活最久、能達到7天。研究者之一公共衞生學院教授潘烈文說，「建議盡量不要重複使用。」

該研究團隊發現，在室溫22℃、濕度65%的環境下，用過的外科口罩外層，到第7天仍可檢測到一定數量的傳染性病毒。

▲武漢肺炎疫情延燒，新型冠狀病毒。（圖／路透社）

▲新型冠狀病毒。（圖／路透社）

此外，潘烈文還列出病毒在常見物體表面可存活的時間如下：

紙張、衛生紙：3小時

銅（錢幣）：4小時

紙箱：24小時（1天）

木材、木板：48小時（2天）

衣服：48小時（2天）

不鏽鋼：48~72小時（2~3天）

塑膠（PP）：72小時（3天）

玻璃：96小時（4天）

紙鈔：96小時（4天）

外科口罩外層：168小時（7天）

外科口罩內層：4日

對此，潘烈文建議，除非不得已，盡量不要重複用口罩，並定時更換口罩，在佩戴和除下口罩前後，都應先洗手，避免沾上病毒，增加感染風險。

此外，研究還發現，高溫可以降低病毒存活率，不會縮水的衣服可以浸泡熱水殺菌；物品買回家後，包裝能丟掉就丟掉；購買外食或外送，在收到餐點後，把紙餐盒丟棄，放入自己的碗盤中再食用。

►戴口罩也要記得保養

ET快訊
才公告歇業2天！高雄人驚捕捉「杏仁哥攤子」現況慘炸：被丟資源
楊丞琳曝光老公視角私生活　結婚7個月「去婦產科」曝真相
安倍將宣布「全日本」進入緊急狀態　增列其餘40行政區
風田OUT！舒子晨正牌男友公開「貼頭情侶照」放閃
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

壯男隔離期間「爽帶5女回家激戰」　鄰居嚇瘋：他是確診患者

外籍大漢遭北京保全制服　臉貼地怒嗆「你們才有病毒！」下場慘了

影／廣西警「大鐵鎚」連破兩道門　薄紗長腿妹嚇呆...遮臉不敢看

切勿重複使用口罩！　新冠病毒在「口罩外側」能活7天

他把E變F！「天體一姐」爆料國腳改車牌...自己也慘了

哈爾濱官方通報啪啪主角「韓某是女生」　陸網：性別調查這麼久？

陸三種中藥獲批納新冠肺炎治療　專家：是西醫認可的中藥西用

復工後衝業績...IT男高燒40℃還加班！送醫後嚇歪：出現「大面積白肺」

莎莎港澳銷售額大跌62%　急關9門市、放無薪假節流

哈爾濱成為大陸疫情「新爆發地」　官方被約談：有厭戰情緒！

台灣廣告登紐時反擊譚德塞　世衛大動作13點聲明回應了

街頭狠殺小燈泡！王景玉確定逃死 最高法院駁回上訴「無期徒刑定讞」

熊熊「超誠意爆乳」跨坐KID.小鬼身上　天堂路拚命狂奔...視角好邪惡～

杜力、戴維斯「黑人身分」為台發聲 怒嗆譚德塞該做事：別在那哭哭！

《想見你》伍佰真的來唱《Last dance》　2020年李子維 黃雨萱 莫俊傑坐台下一起看！！

萬華房仲路邊撿刀...隨機捅18刀 無辜運將刀插左手腕拖行1m命危

楊丞琳真的登上《綜藝玩很大》！！　穿紅隊衣服現身300集「錄2天1夜」

政壇響應戴粉紅口罩！陳玉珍怒批　「沒看到民眾在排隊？覺得很悲哀」

女選手《DD52》表演「可愛→熱舞」　楊丞琳、潘瑋柏驚呆：大反差耶！

熊熊曖昧男又+1！特斯拉男公主抱回家　喝茫躺懷裡「短上衣拉高險走光」

壯男隔離期間「爽帶5女回家激戰」　鄰居嚇瘋：他是確診患者

外籍大漢遭北京保全制服　臉貼地怒嗆「你們才有病毒！」下場慘了

影／廣西警「大鐵鎚」連破兩道門　薄紗長腿妹嚇呆...遮臉不敢看

切勿重複使用口罩！　新冠病毒在「口罩外側」能活7天

他把E變F！「天體一姐」爆料國腳改車牌...自己也慘了

哈爾濱官方通報啪啪主角「韓某是女生」　陸網：性別調查這麼久？

陸三種中藥獲批納新冠肺炎治療　專家：是西醫認可的中藥西用

復工後衝業績...IT男高燒40℃還加班！送醫後嚇歪：出現「大面積白肺」

莎莎港澳銷售額大跌62%　急關9門市、放無薪假節流

哈爾濱成為大陸疫情「新爆發地」　官方被約談：有厭戰情緒！

星展下修2020年台灣經濟成長率至-1%　居亞洲四小龍之首

提升防疫能力　善化警友辦事處捐N95口罩並頒破案獎金

房市買氣興衰「他們」最知道　曝2種產品逢疫情賣不好

風田、舒子晨1年前爆戀情　「2月曾預告出局」孤單慶生：我一個人過

再隔離1天就能回家！　門被3室友反鎖...他衝動跳8樓「結果是陰性」

清明連假危機解除？　陳時中：觀察期「過這週日」才算結束

Apple 1折特賣排隊人潮多引衝突　百貨明起改300入場名額

壯男隔離期間「爽帶5女回家激戰」　鄰居嚇瘋：他是確診患者

反川＝挺中？美國自由派陷入進退維谷的局面

一戰英雄信鴿　胸口被擊中忍痛飛40公里送求救信...194名美軍脫困

桃園少女繼父再爆！校內上演「四腳獸」　她2樓狂吼：我就是賤，我做錯了

大陸熱門新聞

川普不給WHO錢　陸外交：已捐2000萬美元

吃下幼稚園甜粥！5歲男童喪命

非籍染疫者「帶5正妹回家激戰」…全被錄下

女大生失蹤「16天後慘遭分屍」生前最後訊息留玄機

2女胸悶一照CT「肺全白了」　竟是消毒液惹禍

登山客驚見白骨腐屍！　警大叫「來幫你的」...馬上發現

忘記教室在哪　男童露無辜眼神求助

貴婦狂買愛馬仕　廣州店單日營銷破8千萬

數量增20倍！蝗災開始敲中國大門

中國駐泰使館強調「一個中國原則」　泰國網友湧入留言

電梯遇酒醉妹「我住301」他帶回家好掙扎

IT男高燒40℃還加班！CT一查大面積白肺

影／無接觸電梯上海問世！

哈爾濱「劈腿關係圖」曝光　18人確診456人隔離

更多熱門

相關新聞

華郵：憂口罩不足　美國安會官員3月向台灣求助

華郵：憂口罩不足　美國安會官員3月向台灣求助

華盛頓郵報報導，新冠肺炎肆虐之際，一名美國國安會官員因為擔心口罩不足分配給白宮人員，上個月向台灣政府求助。報導指出，台灣捐贈口罩中，約3600片保留給美國白宮及國安會人員。

藝人扮「陳鬧鐘」　陳時中：笑一笑紓解心情

藝人扮「陳鬧鐘」　陳時中：笑一笑紓解心情

即／日媒：安倍將宣布「全日本」進入緊急狀態！

即／日媒：安倍將宣布「全日本」進入緊急狀態！

感染者長紫色水痘？張上淳說明國內情形

感染者長紫色水痘？張上淳說明國內情形

彰化2家住宿式長照機構超收12位　衛生局祭重罰

彰化2家住宿式長照機構超收12位　衛生局祭重罰

關鍵字：

新冠肺炎新冠病毒大陸戰疫醫用外科口罩刺胳針7天

讀者迴響

發燒話題

志村健 武漢肺炎 N號房 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 尹衍樑 想見你 Kobe 王令麟 眼霜 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

說不出「台灣」！德100萬片口罩到手竟取消捐贈儀式

載女輔導長進摩鐵3小時　陸專教育長遭爆偷情部屬

《紐時》廣告成功了！「美國2大咖名人」轉發讚爆

熊熊19歲「蓬萊仙山影片」外洩！

新iPhone SE終於亮相

方志友4年婚早爆危機！4個月前認「夫妻對未來沒希望」

被通知有狗外找　見走丟汪險飆淚

600萬瑪莎拉蒂撞爛！輔仁男大生家境曝光

機車代步超平民　甜美女輔導長火辣身材包不住

影／川普斷金援　譚德塞回應了！

討債人持「榔頭、空氣衝鋒槍」狂毆　警抓到了　

台中女爽賣口罩1片14元！貨源竟是國家隊

50歲大叔心碎放火　把22歲的愛人燒成焦屍

被問孤立台灣　WHO：那是UN決議

旅美夫婦確診逃回台！苦苓揭關鍵：不要再譙了

更多

最夯影音

更多
台灣廣告登紐時反擊譚德塞　世衛大動作13點聲明回應了

台灣廣告登紐時反擊譚德塞　世衛大動作13點聲明回應了
街頭狠殺小燈泡！王景玉確定逃死 最高法院駁回上訴「無期徒刑定讞」

街頭狠殺小燈泡！王景玉確定逃死 最高法院駁回上訴「無期徒刑定讞」

熊熊「超誠意爆乳」跨坐KID.小鬼身上　天堂路拚命狂奔...視角好邪惡～

熊熊「超誠意爆乳」跨坐KID.小鬼身上　天堂路拚命狂奔...視角好邪惡～

杜力、戴維斯「黑人身分」為台發聲 怒嗆譚德塞該做事：別在那哭哭！

杜力、戴維斯「黑人身分」為台發聲 怒嗆譚德塞該做事：別在那哭哭！

《想見你》伍佰真的來唱《Last dance》　2020年李子維 黃雨萱 莫俊傑坐台下一起看！！

《想見你》伍佰真的來唱《Last dance》　2020年李子維 黃雨萱 莫俊傑坐台下一起看！！

熱門快報

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

2020母親節禮物終極懶人包。 玩小測驗還有機會由東森新聞雲幫你寄卡片給媽咪。

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面