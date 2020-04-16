切勿重複使用口罩！　新冠病毒在「口罩外側」能活7天

▲口罩成了出門的必備聖品。（圖／路透）

記者鄭思楠／綜合報導

世界最權威醫學期刊之一《刺胳針：微生物》（The Lancet: Microbe）4月2日刊發一項研究，指出新冠病毒可以在各種常見表面存活幾個小時、甚至幾天以上。最令人震驚的是，其中最可怕的物體就是「醫用外科口罩」，病毒存活時間可以達到7天。

新冠肺炎疫情延燒全球，口罩成了出門的必備聖品。這份由香港大學醫學院公共衛生學院做的研究發現，新冠病毒能在醫用口罩的外層上存活最久、能達到7天。研究者之一公共衞生學院教授潘烈文說，「建議盡量不要重複使用。」

該研究團隊發現，在室溫22℃、濕度65%的環境下，用過的外科口罩外層，到第7天仍可檢測到一定數量的傳染性病毒。

▲新型冠狀病毒。（圖／路透社）

此外，潘烈文還列出病毒在常見物體表面可存活的時間如下：

紙張、衛生紙：3小時

銅（錢幣）：4小時

紙箱：24小時（1天）

木材、木板：48小時（2天）

衣服：48小時（2天）

不鏽鋼：48~72小時（2~3天）

塑膠（PP）：72小時（3天）

玻璃：96小時（4天）

紙鈔：96小時（4天）

外科口罩外層：168小時（7天）

外科口罩內層：4日

對此，潘烈文建議，除非不得已，盡量不要重複用口罩，並定時更換口罩，在佩戴和除下口罩前後，都應先洗手，避免沾上病毒，增加感染風險。

此外，研究還發現，高溫可以降低病毒存活率，不會縮水的衣服可以浸泡熱水殺菌；物品買回家後，包裝能丟掉就丟掉；購買外食或外送，在收到餐點後，把紙餐盒丟棄，放入自己的碗盤中再食用。

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