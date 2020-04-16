陸三種中藥獲批納新冠肺炎治療　專家：是西醫認可的中藥西用

▲陸中藥蓮花清瘟膠囊。（圖／翻攝大陸網站）

記者魏有德／綜合報導

陸國家藥監局近日批准金花清感顆粒、連花清瘟顆粒和膠囊、血必淨注射液等三種中藥納入新冠肺炎治療。對此，專家表示，這三種中成藥已是治療新冠肺炎的推薦用藥，此次「三藥」獲批新增為新冠肺炎適應症，「這是從事實婚姻到法定婚姻的過程。」

▲中國工程院院士、天津中醫藥大學校長張伯禮。（圖／翻攝中新網）

《中新網》報導，中國工程院院士、天津中醫藥大學校長張伯禮表示，「三藥」在SARS和A型流感中是用於抗病毒治療的藥品，它們的療效在新冠肺炎中也得到驗證，「未來在類似疫情中，百姓們便有藥可醫，有藥可用。」

根據北京中醫醫院院長劉清泉在武漢金銀潭醫院、武漢市中醫院考察近百例病人的結果，劉清泉確認新冠肺炎病毒是以濕毒為核心的疾病。根據得到的結論及反覆驗證，新冠肺炎中央指導專家組認為，發熱輕、頭疼重，用金花清感；發熱重、大便秘結，用連花清瘟；重型、危重型的炎症風暴，用血必淨，「這是西醫認可的中藥西用。」

▲中藥血必淨注射液獲批，可用於新冠肺炎危重症病人治療。（圖／翻攝大陸網站）

張伯禮指出，國際正關注中藥在新冠肺炎適應症治療中的作用，以及中國政府是否將中藥納入新冠肺炎規定性治療藥物。不過，目前連花清瘟在國外一藥難求，大陸外交部緊急採購 70 萬盒，交由大使館放進安心包內分發給海外僑民。

據悉，泰國已為連花清瘟顆粒和膠囊開闢綠色通道，加速連花清瘟進入泰國的合法化，法國、菲律賓也在向大陸積極尋求合作。