高低差5倍！NCC最新實測搭高鐵4G上網最快電信商出爐



▲台灣高鐵4G移動量測，中華電信平均下載傳速率最快（製表／陳世昌）



記者陳世昌／台北報導



搭高鐵手機上網那一家最快？國家通訊傳播委員會（NCC）15日公布國內5家行動寬頻業者行動上網速率量測統計，其中下載速度差距極大，最快與最慢之間的落差高達5倍！整體而由中華電信奪得下載最快，台灣大是上傳最快。



NCC表示，根據實測統計結果，整體而言這次調查全國4G定點量測平均下載速率由前一年的95.42Mbps提升到108.33Mbps，提高幅度13.53%；在4G移動量測部份，各縣市主要道路平均下載速率為38.71Mbps~69.03Mbps、大眾運輸4G平均下載速率為36.46Mbps~124.77Mbps。



高鐵的部份，中華電信以平均54.69Mbps最高，是亞太電信平均值9.58Mbps的5倍多；上傳部份是台灣大10.29Mbps最快，中華電信位居第3位。





▲台灣高鐵4G移動量測，台灣大平均上傳速率最快（製表／陳世昌）





NCC表示，本次量測統計係NCC委由財團法人電信技術中心（TTC）於108年6月至10月執行，辦理定點及移動量測，受測對象為中華電信、台灣大哥大、遠傳電信、台灣之星電信及亞太電信。



定點量測共有全國7,851個量測點，含村里長辦公室、郵局、警察局派出所、捷運站、火車站、百貨公司等區域戶外之上網速率量測；移動量測主要是全國22縣市主要道路、國道、快速公路、高鐵、台鐵、台北及高雄捷運等大眾運輸系統。

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