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北捷上網速度出爐　中和新蘆線最快...最慢竟是這條線！

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▲▼ 台北捷運中和新蘆線4G移動量測下載速率量測結果（製表／陳世昌）
▲台北捷運中和新蘆線4G移動量測，平均下載速度是5大路線之冠（製表／陳世昌）

記者陳世昌／台北報導

搭捷運手機上網會覺得卡卡的嗎？台北捷運5大路線那一條最慢？那家電信商下載速率最快？NCC15日公布最新移動實測結果，上網速度最快的是中和新蘆線，其中以中華電信平均160.11Mbps下載速率奪冠；上網速度最慢的是文湖線，平均最快只有76.71Mbps，落差高達1倍多。
▲▼ 台北捷運文湖線4G移動量測下載速率量測結果（製表／陳世昌）
▲ 台北捷運文湖線4G移動量測，平均下載速率是5大路線最慢（製表／陳世昌）

根據NCC公布的實測資料，台北捷運5大路線4G下載平均最快的順序是，中和新蘆線160.11Mbps、板南線149.22Mbps、松山新店線147.27Mbps、淡水信義線90.97Mbps、文湖線76.71Mbps，整體而言，地下化的捷運路段，上網的速度比地上的捷運更快。

以電信公司做比較，中華電信是台北捷運各線上網速率最快的，遠傳排名第二，台灣大排第三。
▲▼ 台北捷運板南線4G移動量測下載速率量測結果（製表／陳世昌）
▲ 台北捷運板南線4G移動量測下載速率量測結果（製表／陳世昌）

NCC表示，根據實測統計結果，整體而言這次調查全國4G定點量測平均下載速率由前一年的95.42Mbps提升到108.33Mbps，提高幅度13.53%；在4G移動量測部份，各縣市主要道路平均下載速率為38.71Mbps~69.03Mbps、大眾運輸4G平均下載速率為36.46Mbps~124.77Mbps。

▲▼ 台北捷運淡水信義線4G移動量測下載速率量測結果（製表／陳世昌）
▲台北捷運淡水信義線4G移動量測下載速率量測結果（製表／陳世昌）

NCC表示，本次量測統計係NCC委由財團法人電信技術中心（TTC）於108年6月至10月執行，辦理定點及移動量測，受測對象為中華電信、台灣大哥大、遠傳電信、台灣之星電信及亞太電信。

定點量測共有全國7,851個量測點，含村里長辦公室、郵局、警察局派出所、捷運站、火車站、百貨公司等區域戶外之上網速率量測；移動量測主要是全國22縣市主要道路、國道、快速公路、高鐵、台鐵、台北及高雄捷運等大眾運輸系統。

▲▼台北捷運松山新店線4G移動量測下載速率量測結果（製表／陳世昌）
▲台北捷運松山新店線4G移動量測下載速率量測結果（製表／陳世昌）
 

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