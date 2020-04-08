查中視大股東有誰？NCC要求提供30萬股以上股東名冊



▲中視（圖／翻攝GoogleMap）



記者陳世昌／台北報導

中視因連年虧損，每股淨值跌破3元，NCC8日進行評鑑時要求提供財務、股權結構補充資料，並要求以減資、增資方式改善資本結構，中視總經理胡雪珠表示，預計會在明、後年執行減資、增資。



NCC內容處簡任視察陳書銘表示，中視在3年前換照時，NCC已要求其增資，以改善財務結構，中視雖已辦理增資，但虧損金額仍持續增加。NCC發言人蕭祈宏指出，NCC是無線電視台主管機關，財務也是主管範圍，中視如果無法改善財務，可能會有下市危機，造成股東權益受損，中視應以減資或增資改善財務，要趕快去處理。



除了財務虧損問題之外，NCC也要求中天提供持有30萬股以上大股東的名冊，NCC想知道中視股權這兩年變動之後的投資股東是誰？這部份NCC提過好幾次，但中視都未提供。



中視是在3年前換照時，NCC要求其增資改善財務，但增資後，出現主要股東持杸超過50%，違反廣電法施行細則「配偶、直系血親、直系姻親或二親等以內血親關係之股份所有人，其持股總數超過該事業之總股數百分之五十。」的規定，

中視為了改正這項缺失，去年8月，主要股東神旺投資以逐筆交易方式出脫手上16%中視持股；但逐筆交易出脫對象不明，NCC因而要求中視提供持股超過30萬股的股東名冊，以了解實際情況。





