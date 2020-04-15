Kolas 「三問馬英九」：只有拿到消費券那天很開心





▲馬英九。（圖／記者屠惠剛攝）

記者蔣婕妤／台北報導

新冠肺炎疫情持續延燒，衝擊各產業經濟發展，面對前總統馬英九狂喊發現金，行政院發言人Kolas Yotaka 強調，政府不想重蹈當年馬英九的覆轍。她也質疑，當年馬政府發的消費券成效不如預期，拿到錢的人當下開心，「幾年後是否依然要面對633跳票的問題？」

面對馬英九批評，Kolas 反擊提問，「的確想問馬先生，到底是全國所有人一次領幾千塊就打死，還是希望讓大家每個月繼續領薪水？」

Kolas 再問馬英九，現在政府推出的政策，一方面要救急救窮，有排富的發現金補助，而非無差別的發「消費券」。另一方面，有很大一部份的預算，用於幫企業做保跟銀行貸款、幫企業發員工4成薪水、減免水電費等。

Kolas 說明，背後的用意，是希望企業撐過這一波，不要倒，因為企業不倒才不會裁員、不裁員工作才保得住、保住工作員工薪水才可以月月領、繼續領，而不是只靠政府發一次消費券，「畢竟這一波經濟衝擊很大，不是一兩天就會結束，要打的是持久戰。這樣難道不好？」

Kolas 質疑，「還想再問馬先生，當年『消費券』發完後，被多方證明成效不如預期，拿到錢的人在那一天很開心，但幾年後是否依然要面對633跳票的問題？」