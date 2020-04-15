口罩2.0第4輪明開放取貨！「咖啡優惠」一次看　全聯、美廉社這樣領

▲「口罩實名制2.0」第4輪明開放取貨。（圖／記者陳詩璧攝）



記者蕭筠／台北報導

「口罩實名制2.0」4月9日起成人每14天可領9片口罩、兒童可領10片，明（16）日至29日為第4輪線上預購開放取貨時間，取貨地點除4大超商外，也增加全聯福利中心和美廉社，《ETtoday新聞雲》整理至各通路領取口罩享有的相關優惠，以及前往超市等新據點如何領取口罩程序。

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▲超商領口罩有咖啡優惠。（圖／業者提供、記者蕭筠攝）



口罩2.0第4輪線上預購口罩明（16）日起至29日開放至4大超商及全聯、美廉社取貨，超商部分凡在原指定超商的任一門市，透過多媒體機選取「口罩領取」，再分別輸入身分證末4碼以及簡訊傳送之取貨序號，即可拿著小白單至櫃檯領取口罩，或利用超商APP選擇刷條碼也可領取口罩。

▲口罩2.0第4波領取口罩地點新增美廉社、全聯。（圖／業者提供）



另選擇美廉社作為領取口罩窗口，只要憑簡訊至全台728家門市領取9片成人口罩，民眾僅需要報身分證後4碼及提供取貨序號讓門市人員進行核對，即可完成領取程序；全聯部分需攜帶身分證或有身分證字號之駕照、健保卡等，並提供取貨序號予以核對，就可拿到口罩。

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●美廉社：4月16日至4月20日即享部分商品滿百加價購優惠，數量有限、售完為止；另4月22日至4月29日期間還有部分飲品、巧克力加購優惠，同樣數量有限、售完為止。