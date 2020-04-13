北市推口罩販賣機！「中壢3月就有了」王浩宇批柯文哲：偷別人的創意

▲台北市長柯文哲（左）、桃園市議員王浩宇（右）（圖／記者李毓康攝、翻攝臉書）

地方中心／綜合報導

中央與台北市政府於11日正式推出「實名制口罩販賣機」來分擔基層藥事人員的工作壓力，不過桃園市議員王浩宇13日在臉書提出相反意見，認為柯文哲推出的販賣機，並沒有真正解決「效率問題」，還提到中壢早有類似口罩販賣機的機器，直批「根本是偷別人的創意」。

▲實名制口罩自動販賣系統。（圖／記者李毓康攝）

王浩宇以「柯粉不敢面對的真相」為開頭提到，「2020大選後民眾黨、柯文哲支持度下滑，離2024總統寶座越來越遠，民眾黨的問題是沒有核心價值、人才匱乏，而柯的問題就是非常自滿、高傲，總是先貶低別人，然後把自己捧得很高，然後立刻被打臉」。

王浩宇指出，柯文哲12日之前明明說自己是注重效率的人，表示推出口罩販賣機是「要解決排隊問題」，讓大家不必排隊，但事實證明還是得排隊，人力也沒有因此節省；另外柯粉曾宣傳口罩販賣機是「阿伯一個多智慧、多了不起的發明」，但他認為「根本是偷別人創意」，因為中壢早在3月時就開始在藥局內使用類似的機器，只是因為當時無法解決一人購買多卡的問題，才放在藥局內，強調「發明機台的藥師也沒有到處宣傳多了不起」。

王浩宇說，因為技術並不難，重點是執行、有沒有效益、是管理，他認為柯文哲上任以來，台北市總是喜歡弄一些標新立異的事情，或推動一些看起來很酷的政策，但是「最後都虎頭蛇尾，選擇閉嘴」，他以「行動派出所」、「oBike」、「校園智慧販賣機」為例，認為很多政策柯文哲都不敢談了，「機器、腳踏車變成垃圾」怎會怪市民水準不到？最後主動建議，「錢省下來，維持捷運8折不好嗎」。



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