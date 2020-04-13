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柯文哲談防疫：其他國家「一敗塗地」　因SARS沒被操到

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▲▼柯文哲出席國際扶輪3523地區捐贈防疫醫療物資儀式。（圖／記者楊亞璇攝）

▲柯文哲出席國際扶輪3523地區捐贈防疫醫療物資儀式。（圖／記者楊亞璇攝）

記者楊亞璇／台北報導

國際扶輪社3523地區13日捐贈3000件防護衣給台北市立聯合醫院，台北市長柯文哲出席捐贈儀式。柯文哲指出，遇到挫折不要當作是不好的，「為什麼其他國家這次一敗塗地，因為SARS沒有被操到」。

柯文哲致詞表示，這次疫情要打贏，公私協力、中央地方合作是必須的，每次被問這疫情還要多久？這是地球村的概念，「當其他國家沒有解決，就不要幻想我們沒事」，其他國家還在蔓延，不過台灣到現在為止都蠻不錯，自動自發梅花座、戴口罩，就算有人感染，要傳播也不容易，醫療體系、國民素質還是高。

柯文哲接著說，最重要的是2003年SARS的經驗，遇到挫折不要當作是不好的，「為什麼其他國家這次一敗塗地，因為SARS沒有被操到」，以前當小醫生，病房護理師不太戴口罩，SARS之後大家就會戴口罩，「我們好幾次有院內感染，還是沒有散開」，日本就有整個醫院就幾10個、100個，有時候挫折不是壞事，重點是每次挫折後可以改進。

柯文哲指出，有上次SARS經驗，造成這次台灣「抵抗力強非常多」，重點不是遇到挫折，而是遇到挫折後，能不能做有效改進。

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