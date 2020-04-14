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深夜搭地鐵驚魂！　色狼環抱襲胸...心急拖拽去花圃女子嚇傻

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▲▼北京國貿站出現強抱女子的色狼。（圖／翻攝微博）

▲北京國貿站出現強抱女子的色狼。（圖／翻攝微博　新京報）

記者任以芳／綜合報導

北京治安一向嚴謹，國貿站地鐵站14日凌晨發生恐怖性騷擾事件，根據大陸媒體新京報指出，國貿站B出口附近，有一名男子突然強抱、拖拽無辜女子，被多名路人合力制服，全案進入調查。

現場照片顯示，該名戴口罩男子身旁圍了大批便衣，被制伏地鐵出口旁，男子一臉茫然，根據目擊描述，「他精神狀態看起來不是很穩定。」

▲▼北京國貿站出現強抱女子的色狼。（圖／翻攝微博）

▲北京國貿站出現色狼被路人制伏。（圖／翻攝微博　新京報）

這起事件原委，受害的劉姓女子向警方表示，她於13日晚間10點15分左右，加班回家搭地鐵，進入國貿地鐵站B口時，看到一名男子坐在地鐵口旁的台階扶手，當她想繼續往前走，男子從後方躥出，抱住自己的腹部，又拖又拽，企圖移往旁邊花圃。劉姓女子回憶當時，「被拖拽的時候腳都離地了。」

由於地鐵站附近沒什麼人，第一個發現呼救的徐姓路人，大約距離半尺遠，剛開始以為是情侶打鬧，先詢問是否認識該男子，劉姓被害人呼喊不認識，徐姓路人立刻拍照、報警，同時大聲呼救，「是男的就過來，這邊有人犯罪。」

▲▼北京國貿站出現強抱女子的色狼。（圖／翻攝微博）

▲北京治安嚴格，發生地鐵色狼攻擊事件，引起網友熱議。（圖／翻攝微博　新京報）

一位從事房地產仲介行業的龍先生，剛好下班路過，聽到呼救聲立刻衝上幫忙。被扯開的男子多次想向受害女子靠近，還一邊罵人，別管事。最後，又來三名路人合力制伏男子，警方也趕到現場，一起制服嫌疑男子。

事後，有路人指出，「涉事男子疑似國貿橋下的街友，疑似剛從監獄裡出來。」受害劉姓女子也表示，自己根本不認識對方。由於，事發當時地鐵附近路人極少，擔心之前有女子受害，警方將重新調閱監視器，並加強附近巡邏，全案也進入調查。

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