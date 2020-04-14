狼狽模樣曝光！秦偉頭戴鴨舌帽　外套遮掩上銬雙手…憔悴上囚車

記者張弘昌、陳韻如／南投報導

藝人秦偉因性侵案被判有期徒刑8年定讞，而他14日上午南投地檢署報到發監。報到結束後，可以看見秦偉頭戴鴨舌帽、戴著口罩，而上銬的手還用外套遮蓋，隨後面無表情坐上囚車前往台中監獄服刑，模樣相當狼狽。

▲秦偉性侵案被判刑8年，14日上午發監前往台中監獄。（圖／記者張弘昌翻攝）

回顧案情，秦偉2016年7月被一名女造型師指控性侵，並說有多名被害女性，也向她哭訴遭到秦偉染指，年紀最輕僅有14歲，女造型師決定提出告訴。

▲秦偉上銬雙手用外套遮蓋，模樣相當狼狽。（圖／記者張弘昌翻攝）

檢方事後調查，發現秦偉利用各種方式，包含主持活動認識的女子，或是利用對方想要在演藝圈發展，謊稱讓對方在MV中擔任女主角，甚至幫忙出專輯等方式，性侵女子，連自己粉絲團的成員都不放過。經過清查後，檢方認定共8女受害，並以7次「強制性交」、3次「強制性交未遂」等，共10項罪名對秦偉起訴。

全案上訴到第三審，秦偉最終被法官判刑8年。秦偉14日一早就現身南投看守所報到發監，而他頭戴鴨舌帽，並戴上口罩，但仍蓋不住他的狼狽神情，另外，他上銬的雙手，也用了外套遮蓋，模樣與他過去在節目上意氣風發的樣子相差甚遠，也讓人不勝唏噓。

據了解，藝人秦偉一大早就抵南投地方法院報到，由法警受理後交由檢察官初步審核身分，檢方也會向高院聲請定執行刑，秦偉刑期至少是從4年起算，據估算應執行6年以上徒刑。

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