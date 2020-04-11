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親兒狂傳訊「死了沒」！見面再嗆：把你揍到住院　母崩潰提告…他氣吐20年仇恨

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▲憂鬱,難過,絕望,壓力大。（圖／pixabay）

▲盧男長期受到母親言語刺激，氣得傳訊詛咒「死了沒」，法官判他須賠償母親12萬元。（示意圖／pixabay）

記者陳韻如／新北報導

盧姓男子長期對自己的母親動手，不但藉故推打，還拿掃把追逐、恐嚇，「不要以為我不敢打你」，事後更連續多日傳送詛咒簡訊，「死了沒」、「趕快死一死」等。案經盧母提告，法官判盧男須賠償母親12萬元。

根據判決，盧母提告主張，盧男是她的小兒子，但2018年間，盧男先是動手推打她，還拿掃把追她，更出言恐嚇，「不要以為你是我媽，我就不敢揍你，我要把你揍到住院」等語。

自此之後，盧男更變本加厲，不斷傳送訊息給盧母，「你趕快去死一死，你跟你大兒子對家裡沒有幫助，去死」、「你去死拜託你」、「死遠一點，不要死在家裡」、「滾出我們盧家」、「你死了沒，趕快去死，我會請鄰居吃飯放鞭炮」等，讓盧母身心受到極大傷害，也相當害怕，因此聲請保護令，並對盧男求償20萬元。

不過，盧男辯稱，自己20多歲時，盧母常向他要錢幫哥哥養小孩，他不願意，就被趕出家門，盧母更經常講話刺激他，自己已經忍受了20年，後因持續發生爭吵，才導致他情緒激動，但並沒有推打及追逐對方，而傳送的訊息也都是氣話。

法官審理後認為，盧母已屆60高齡，在面對盧男的總總行為，再加上身邊並沒有人可以求助，內心想必是相當恐懼與無助，且照倫常觀念，一般民眾對於表達「詛咒」、「死亡」也多所顧忌，而直接表達詛咒他人死亡的意思也會有所避諱，遑論是盧母這樣的高齡老人，收到親生子女的詛咒訊息，內心的一定是相當恐懼與害怕，因此判盧男須賠償盧母12萬元。全案可上訴。

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