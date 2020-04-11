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懷疑老公偷吃！高雄悍婦奔市場潑酸　小三痛苦倒地哀嚎…全身17%灼傷

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▲桃園市羅姓人夫長達10年間自拍夫妻閨房之樂，去年夫妻吵架後遭妻指控妨害秘密罪挨告。（示意圖／取自免費圖庫PEXELS）

▲劉姓女子懷疑丈夫外遇，竟拿硫酸潑小三害對方毀容。（示意圖／取自免費圖庫PEXELS）

記者陳韻如／高雄報導

留姓女子懷疑丈夫出軌在市場擺攤的陳姓女子，竟氣得跑到市場朝陳女潑酸，導致陳女左眼、臉部及身體全被強酸侵蝕，因此毀容。留女犯案後逃亡了10多年，直到2019年才遭到警方逮捕，法官事後依傷害罪判她6年6個月徒刑。

判決書指出，留女2004年6月18日上午11時許，拿著1瓶綠色塑膠瓶直衝市場，一找到陳女所擺攤的位置後，立刻拿出硫酸朝陳女猛潑，陳女當場痛得哀嚎，而經送醫後，其左眼被侵蝕，臉部、頸、前胸、雙側上肢二至三度化學灼傷，佔總體表面積17%。

陳女事後經過多次開刀治療，卻仍留下大面積疤痕，讓她痛苦不已，而留女則是在外逃亡10多年，直到2019年才被警方逮捕。

高雄地院審理後認為，留女僅因懷疑對方與丈夫有染，就用潑酸這種強烈手段報復，導致陳女因此毀容，身心受到極大痛苦，且事後不但沒有跟對方達成和解，還逃亡10多年，因此依重傷害罪判她6年6個月徒刑。全案可上訴。

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