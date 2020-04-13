秦偉性侵2案判刑8年定讞！明上午10點「南投報到入監」

▲藝人秦偉被檢方指控性侵8女，其中5案無罪、2案各判4年定讞，明天即將入獄服刑。（圖／資料照）

圖、文／CTWANT

藝人秦偉被控性侵案定讞，最高法院認定他利用從事演藝及公益形象，趁機對女編劇及女粉絲2人性侵得逞，各判刑4年，須入監服刑，由於秦偉已在10日聲請囑託南投地檢署執行，因此南投檢方已發傳票通知秦偉須在明（14）日上午10時報到入監，至於刑期多久，將由檢方向高院聲請定執行刑，但至少是從4年起算。

根據了解，秦偉在得知最高法院9日駁回他的上訴案後，隔天即以他的戶籍住所在南投市為由，趕在下班前向台北地檢署聲請囑託南投地檢署代執行，而北檢也以傳真函囑託南投地檢署代執行。

藝人秦偉係於2016年被女造型師出面指控，2010年7月秦偉邀她到北市信義區的住處做造型，然後請她到房間挑衣服，卻趁不及防備之時，將她壓制在床上，她雖拉住褲子抵抗大喊「不要」，但秦偉卻說「不要就是要」加以性侵。

另有女編劇控訴秦偉用談偶像劇劇本為由邀約到住處，她在客廳就被秦偉脫褲性侵。還有1名女子2012年初加入秦偉臉書粉絲專頁，與秦偉私下用臉書訊息互動聊天，不料秦偉邀約她吃飯後，就誘騙她回家性侵。

根據檢方指控，共有8名女子遭秦偉性侵，其中有2人未成年，年紀最小僅14歲，起訴並累計求刑41年。但其中5名被害人部分，一、二審都判秦偉無罪；檢方提上訴，最高法院認為不符《速審法》規定，駁回檢方上訴，秦獲無罪確定。

其餘3名被害女子部分，一審依強制性交3罪判8年，秦偉雖在高院審理期間提出委託民間測謊公司所做的測謊報告，證明無辜，但高院不採為證據，並認為秦偉曾遭火紋身，後從事公益活動，擁有正面積極形象，卻利用此形象，犯下強制性交犯行，惡性非輕，判刑8年。

案經上訴，最高法院針對秦偉性侵女編劇、女粉絲部分，9日駁回秦上訴，2案各判4年徒刑確定，另秦性侵女造型師部分，因僅有單方指控，有釐清犯罪事實必要，因此撤銷有罪判決，發回高院更審。

至於秦偉14日入監後，刑期有多久，將由檢方向高院聲請定執行刑，但刑期至少4年起跳，據估算應執行6年以上徒刑。

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