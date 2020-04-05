深夜漲慾火…她上網紓解！打開「騎馬片」見自己成主角秒滅火　怒奔警局告他

▲劉姓女子瀏覽成人網站時，竟驚見自己成了片中女主角，氣得直奔警局提告。（示意圖／CFP）

記者陳韻如／高雄報導

林姓男子與劉姓女友熱戀期間多次到摩鐵激戰，而為了保存甜蜜回憶，林男便拿起手機拍下2人的恩愛過程，但沒想到分手後，林男並未將回憶刪除，還上傳成人網站供網友觀賞。直到某日劉女瀏覽網站時，竟赫見自己成了片中女主角，氣的提告，高雄高分院最後則判林男3個月徒刑，緩刑2年，並須接受2場法治教育課程。

判決書指出，林男與劉女2017年交往期間，2度上摩鐵嘿咻，在過程中，林男還拿起手機拍下2人的激情畫面，並且與劉女約定不會將影片外流。未料，2人分手後，林男竟反悔，偷偷將影片上傳至成人網站，還將片名取為，「XX好深」、「XX騎馬」等。

直到2019年3月間，劉女瀏覽網站時，竟赫見自己成了片中女主角，氣得對林男提告。

一審法院審理後認為，林男明知道他已經與劉女達成協議，並言明這些畫面「禁止流傳」，他卻還是將影片放上網路讓人瀏覽，法官也痛斥他，「絲毫不尊重劉女隱私權」，因此將他依法判刑3個月，得易科罰金9萬元。

不過，檢方認為林男不僅將影片上傳成人網站，還將劉女裸照上傳至另一個交友網站，而該交友網站上明載，「上傳照片時，如果能吸引網友點愛心，收的愛心數越多，則可得到『分潤』，原判決不符合罪刑相當、比例原則，因此提出上訴。

二審法官審理時調查，該交友網站林男僅將劉女一人設定成好友，且只要多次點及愛心，均會被記入「愛心數」，而林男所上傳照片的愛心數經查是為劉女自己獲林男所按。另外，林男事後也已與劉女達成和解，法官因此給予2年緩刑，並須接受2場法治教育課程，緩刑期間須付保護管束。全案確定。

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