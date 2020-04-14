快訊／秦偉性侵案判刑8年定讞！大清早南投地院報到　走「秘密通道」發監執行

▲藝人秦偉。（圖／記者季相儒攝）

記者張弘昌／南投報導

藝人秦偉因性侵案被判有期徒刑8年定讞，14日上午將到南投地方檢署報到發監，預計將經由地檢署通往南投看守所的地下秘密通道上車，前往台中監獄服刑。原預定上午9時30分到南投地院報到的秦偉，上午8時許法院一上班就前來報到，目前已由檢方受理著手發監事宜。

據了解，藝人秦偉一大早就抵南投地方法院報到，由法警受理後交由檢察官初步審核身分，檢方也會向高院聲請定執行刑，秦偉刑期至少是從4年起算，據估算應執行6年以上徒刑。。

據了解，前南投縣長李朝卿、謀殺3親人驚世媳婦林于如，也因為地檢署通往看守所的地下通道，不會被媒體拍到被銬上手銬押解的狼狽模樣，為有頭有臉的人留住最後一點面子，這也是戶籍在南投市的秦偉，選擇到南投地檢署報到發監。

南投司法大廈與南投看守所，2棟建物相鄰，26年前興建時設計一條從地檢署法警室，押解人犯直通看守所的地下通道，被法院裁定收押嫌犯或發監執行犯人，往往都是從法警室後方秘密「消失」，真正的原因就是從某道門進入地下通道，再通往南投看守所。

這條存在多年的神秘地下通道，當初設計時是考量押解人犯的安全性，因藝人秦偉聲請囑託，在南投地檢署執行發監受到矚目。秦偉到南投地檢署報到後，預計會從地檢署法警室的地下通道，到達南投看守所或由地下通道上車，再轉往台中監獄執行。

據了解，南投地檢署與看守所相連接的地下通道，長度大約只有4、50公尺，多年來只要裁定收押或是發監執行犯人，都是從法警室後方的左側走到右側，然後就消失在眾人面前。

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