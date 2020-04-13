特戰狼再性侵男子還辯「從頭到尾都沒做！」重判9年定讞

▲特戰狼邵招明辯稱「從頭到尾都沒做」，仍遭重判9年定讞。（圖／記者吳銘峯攝）

記者吳銘峯／台北報導

受過三棲特戰訓練的宜蘭男子邵招明，多次犯下性侵案件。他11年前假借看屋性侵女房仲未遂，遭判刑7年半定讞。出獄後又假借看屋，持刀強盜另名女房仲，今年初遭判刑8年定讞。但檢警又查出，他2017年5月間，涉嫌假冒警察，性侵一名智能障礙男子，一審判刑9年，高等法院二審25日宣判，雖然他不斷辯稱「從頭到尾都沒做」，但最高法院仍認定有罪，再將他判刑9年定讞。

曾有贓物、毒品、竊盜、性侵等多項前科的邵男，2008年假釋期間在宜蘭市遇到從事房仲業的國中學妹，謊稱要看屋後持刀壓制學妹，以膠帶反綁雙手並脫衣強吻，學妹趁隙逃出，邵男事後被逮捕，判刑7年半定讞。他在2015年5月間出獄，2017年3月間又假借買屋看房為由，趁著女房仲帶他看屋時，以摺疊瑞士刀壓制被害人，威脅交出財物。邵男為免被害人脫逃，還逼迫被害人脫光衣物，而後取走現金7千元，這部分最高法院去年初判刑8年定讞。

但檢警單位還查出，邵男2017年5月某個凌晨，駕車載著一名友人，行經宜蘭縣礁溪鄉蘭城橋旁之堤防時，發現一名智能障礙的年輕男子阿傑（化名）正在小解。邵男下車向阿傑謊稱自己是警察，言談中發現阿傑智識不足，因此圖謀不軌，要求阿傑將隨身包包內之物品交出後，還以阿傑公開小解暴露性器官而涉嫌公然猥褻為由，強令阿傑上車，並將阿傑手機強行取走。再將阿傑載往市區。

邵男先將朋友放下車後，轉將阿傑載到自己家中，性侵得逞。阿傑返家後告知母親，母親報警，警方逮捕邵男，檢方提起公訴。一審法院將邵男重判有期徒刑9年。上訴二審時邵男否認犯案，辯稱當時是帶著阿傑一起去吃宵夜，但阿傑拒絕；後來幾經波折後，他開車將阿傑載回家，沒有性侵。但高院調查後，仍認定有罪，二審因此再將他判刑9年。宣判當天邵男還押時，面對記者詢問，又不斷強辯，直說自己「從頭到尾都沒做」，一定要上訴。

邵男上訴第三審，最高法院審理後，認為阿傑實無故意設詞誣指邵男之可能，其陳述應與事實相符，還是認定邵男有罪，駁回邵男上訴。特戰狼再遭判刑9年定讞。