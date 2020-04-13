6歲女娃娃車上脫口：看到白色的尿尿　老師大驚...揭短髮舅惡行

▲幼稚園大班女童在娃娃車上說出被短髮大舅性侵的過程。（示意圖／123RF）

記者劉昌松／台北報導

1名幼稚園大班的6歲女童原本被單親媽媽託付給2個舅舅照顧，前年她在娃娃車上跟好朋友聊到和舅舅玩遊戲，「舅舅要我幫脫褲子」，隨車老師一聽不對，通知園長報警，婦幼警察調查時，女童指認是「短頭髮」的大舅舅，她還看到「白色的尿尿」，台北地檢署13日依加重強制猥褻、加重妨害性自主等罪起訴。

據了解，女童母親因為被公司外派，單身赴任不便帶孩子，所以幾年前把女童託付給2個租屋同住的弟弟照顧，其中大弟因為行動不便在家休養，只有小弟有工作，全案爆發後，女童母親已經把孩子接去親自扶養。

被害女童是在2018年11月間，在幼稚園接送娃娃車上，和好朋友聊到和舅舅玩遊戲，「要我幫舅舅脫褲子」、「放我嘴巴」，讓隨車老師聽得心驚膽跳，檢警介入調查後，女童還說自己看到「白色的尿尿」，並向檢警指認，是「頭髮很短」的大舅舅。

大舅到案否認犯行，檢察官特地找醫師幫女童進行心理衡鑑，確認女童智能正常，老師也說女童平常沒有妄想情形，認定女童沒有理由誣陷的大舅，依加重強制猥褻、妨害性自主等罪起訴大舅。

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