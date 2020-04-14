住美30年夫妻發病回台「政府買單」　 蘇貞昌緩頰：他們沒地方去





▲行政院長蘇貞昌出席立法院質詢前受訪。（圖／記者林敬旻攝）

記者蔣婕妤／台北報導

新冠肺炎疫情持續延燒，近日一對長期住在美國的夫婦，在當地發病後搭機返台確診，沒有健保身分但隔離費用卻是政府買單，引發爭議。對此，行政院長蘇貞昌14日受訪時強調，如果是明知故犯者會請相關單位思考讓其多點負擔。

中央流行疫情指揮中心今（13）日公佈5例境外移入新冠肺炎確診個案，其中有1例是爭議不斷的案384太太（案393），由於先生案384已經確診，案393在3/29就出現症狀，最後仍搭機返台，引發網友撻伐。

蘇貞昌受訪時表示，看到這一對夫妻這樣情況回來，接受隔離跟治療，這樣的案例對於長期負擔台灣健保費用的國人，心裡當然不平不舒服，但他們終究是台灣人，碰到疫情沒地方去，還是台灣最好所以回來，這也是人情之常，希望國人同胞不要太計較。

蘇貞昌強調，但是對於明知道染疫的可能，偏偏還要出去搭郵輪趴趴走，這種明知故犯情形，已經要求衛福部和防疫相關單位，這種因為自己不負責任，或者自己到比較容易感染疫情危險地方，以至於增加台灣醫護人員負擔，增加國家醫療人員負擔，會要求衛福部相關醫護單位，對於這樣是不是可以讓他多負一點責任，這樣才是負責的國家，位自己行為負責。