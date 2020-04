禁止黑人進入！廣州麥當勞歧視性公告遭轟...官方道歉了

▲武漢封城命令解除後,當地麥當勞的員工仍戴著口罩上班。(圖/路透)

記者楊庭蒝/綜合報導

微博上瘋傳一段影片,一名麥當勞廣州分店的女店員阻止了非洲裔男子入店,並拿著一張紙說明,「我們被告知從現在開始,不允許黑人進入餐廳,為了你的健康,請自主通知警方進行隔離」,引起網友熱議,雖然原始影片遭到刪除,但早已被備份在其他社群網站上。對此麥當勞官方出面致歉,已經要求該分店停止這項規定,並對該名員工進行相關的培訓。

近期因為疫情的影響,大陸歧視非洲人的消息也鬧得沸沸揚揚,更有多名在中國的非裔人士以親身經歷證實。對此非洲國家駐中國大使12日聯合致信給中國外交部長王毅,指出非裔人士受到強制隔離、威脅取消簽證、威脅驅逐出境等多種不人道待遇,希望中國政府可以立即解決。

Again, for those who still doubt that Black people and particularly #AfricansinChina are being targeted we feel it is our duty to share this. A sign at a @McDonalds restaurant seems to make this perfectly clear pic.twitter.com/FaveKrdQHi