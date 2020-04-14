禁止黑人進入！廣州麥當勞歧視性公告遭轟...官方道歉了

▲武漢封城命令解除後，當地麥當勞的員工仍戴著口罩上班。（圖／路透）

記者楊庭蒝／綜合報導

微博上瘋傳一段影片，一名麥當勞廣州分店的女店員阻止了非洲裔男子入店，並拿著一張紙說明，「我們被告知從現在開始，不允許黑人進入餐廳，為了你的健康，請自主通知警方進行隔離」，引起網友熱議，雖然原始影片遭到刪除，但早已被備份在其他社群網站上。對此麥當勞官方出面致歉，已經要求該分店停止這項規定，並對該名員工進行相關的培訓。

近期因為疫情的影響，大陸歧視非洲人的消息也鬧得沸沸揚揚，更有多名在中國的非裔人士以親身經歷證實。對此非洲國家駐中國大使12日聯合致信給中國外交部長王毅，指出非裔人士受到強制隔離、威脅取消簽證、威脅驅逐出境等多種不人道待遇，希望中國政府可以立即解決。

Again, for those who still doubt that Black people and particularly #AfricansinChina are being targeted we feel it is our duty to share this. A sign at a @McDonalds restaurant seems to make this perfectly clear pic.twitter.com/FaveKrdQHi — Black Livity China (@BlackLivityCN) April 11, 2020

中國麥當勞官方指出，經過調查後確實有此事發生，麥當勞秉持著包容性的價值觀，該分店的規定明顯與官方相違背，目前已經下令停止這項規定，也會對女員工進行有關多元性和包容性的培訓，現在客人只需要以健康碼測量過體溫後，都可以進入餐廳。

對於近來非裔人士在中國受到不平等待遇的情況，中國國務委員兼外長王毅13日回應，中非傳統友誼經歷了歷史和國際風雲考驗，堅如磐石、牢不可破，決不會因一時一事而受到影響，更不會被某些勢力的挑撥離間所干擾，「中方將堅定地與非方站在一起，同非洲兄弟姐妹團結奮戰，直到非洲大陸徹底戰勝病毒。」