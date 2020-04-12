受疫情衝擊...傳統市場來客數大跌　鄭文燦出招：市府減收公有零售市場租金

▲桃園市長鄭文燦訪視大湳市場防疫措施。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

受疫情波及，傳統市場來客數下滑，攤商營收減損。對此，桃園市長鄭文燦12日訪視大湳市場防疫措施表示，市府提供公有零售市場租金減收的優惠，3、4月份攤商使用費減免20%，2個月約減免13萬元、5月份加碼減免50%，可減免約16萬元；待疫情緩和後，市府將加大行銷力道，協助攤商提升營業額。

▲▼市長鄭文燦肯定大湳市場的防疫措施。（圖／市府提供）

位於桃園市八德區的大湳公有零售市場市場，週邊人口密集，是桃園消費熱絡的重要市場之一。鄭文燦12日上午由大湳公有零售市場自治會會長方銀鶴陪同，訪視該市場防疫措施時，肯定大湳市場高標準防疫，鼓勵市民朋友於疫期，不妨到傳統市場安心採買生鮮食材，在自家煮。

▲見面打招呼不握手。

大湳市場在門口設置酒精消毒區，民眾在進出市場時可自行消毒手部，同時設置防疫告示牌，提醒消費者進入市場須戴口罩、保持1.5公尺以上的社交距離；攤商也配合政府防疫措施，停止提供試吃、試用等服務。

另外，市府經發局也持續協調業者設置食物遮罩及座位區透明隔板；環保局及經濟部則協助市場消毒工作，每週進行2次全面性消毒，讓消費者安心。

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