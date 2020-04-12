　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
軍武 焦點 台灣 大陸 國際 軍聞社

聲稱零確診！ 　金正恩視察軍隊..身邊軍官「謹慎戴口罩」

請按讚支持ETtoday新聞雲

▲▼金正恩視察西部地區航空與防空師所屬殲襲機團。（圖／翻攝　朝中社）

▲北韓領導人金正恩11日主持會議，堅持不戴口罩防疫。（圖／翻攝　朝中社官網）

記者任以芳／綜合報導

新冠肺炎（COVlD-19）疫情衝擊世界，北韓最高領導人金正恩依然堅稱「零確診」。根據北韓官媒《朝中社》（KCNA）12日最新消息指出，金正恩視察西部地區殲襲機部隊，表示非常滿意。視察過程，金正恩都沒有戴口罩，反倒是身邊軍官很謹慎，全程佩戴口罩防疫。

▲▼金正恩視察西部地區航空與防空師所屬殲襲機團。（圖／翻攝　朝中社）

▲▼金正恩視察西部地區航空與防空師所屬殲襲機團。（圖／翻攝　朝中社官網）

根據《朝中社》指出，朝鮮勞動黨委員長、國務委員會委員長、武裝力量最高司令官金正恩視察西部地區航空與防空師所屬殲襲機團。主要瞭解戰鬥機的出擊準備情況和西部地區領空防禦任務執行情況，對於該團「捍衛祖國西部地區領空，表示極大滿意。」金正恩和隨行幹部一起觀摩戰鬥飛行員空中機動和戰鬥行動，再次表達十分滿意，以熱烈掌聲祝賀他們。

日前，北韓領導人金正恩聲稱境內「零確診」。根據《朝中社》近日釋出的最高領導人視察或是開會照片，金正恩和所有政要官員也都沒有戴口罩，唯獨視察西部地區，出現奇怪對比。金正恩沒戴口罩，身邊陪同解說的軍官，都有配戴口罩，而且疑似使用棉質黑色布口罩。

▲▼金正恩11日主持中央政治局會議（圖／翻攝　美聯社）

▲北韓領導人金正恩11日主持中央政治局會議（圖／翻攝　美聯社）

另外，金正恩昨（11日）主持中央政治局會議，討論防疫的工作時，照片也顯示，參加大圓桌會議十多名官員，沒有一人戴口罩，彼此十分靠近，只有金正恩「被安排社交距離」，左右兩旁特地空出位置。

目前，北韓的「零確診」也讓外界質疑，甚至有脫北者在為北韓人權調查委員會撰寫的文章中提到，他認北韓感染的人數其實早就多得「超乎想像」，不過，該名脫北者的言論，尚未得到北韓官方證實。

ET快訊
論壇PO辣照：不虛此行！壞壞每小時2千　她脫光準備來…見這幕
他路過3次...藥局神操作「逆轉排隊畫風」賺翻了　網讚嘆：超
強烈大陸冷氣團凍3天！　今晚~明晨「低溫10°C」地區曝光　
點這裡，留個言吧! FB Weibo
請按讚支持ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 軍武最新 全站最新

聲稱零確診！ 　金正恩視察軍隊..身邊軍官「謹慎戴口罩」

「艦基」訓練大強化　解放軍首批艦載直升機學員完成「著艦單飛」

要求從嚴治軍！　中國軍委批准展開「巡查工作」

共機頻繞台為何不能用飛彈打下來？　網揭真實原因：還沒進入領空

美航艦「羅斯福號」再增103人染疫！累計確診狂飆至550例

從沖繩起飛！ 美智庫提台日聯合防務 「伴飛」解放軍機

美軍太平洋無航母可用！　遼寧艦現身「台灣東部外海」

陸官媒罕見措辭「勿謂言之不預」　專家：置之不理恐逼其動武

解放軍「075兩棲攻擊艦」大火！　前中權艦長張競分析：需檢討工安與紀律

美第七艦隊公布貝瑞號航經台海畫面：維持印太平洋安全穩定

《夫婦的世界》攤牌！「你女兒跟我老公外遇」　小三聽到惱羞..衝過去巴正宮頭

陳玉珍不滿網友罵「滾回大陸去」怒槓蘇貞昌：來公開辯論！

譚德塞「槓上美國下場慘烈」　外媒：川普計劃創新組織取代WHO

拒戴口罩「勸導無效」被請下公車 悍婦失控抓花帥警臉頰...秒遭上銬

政府反應速度快、即時生產口罩 老外用紀錄片大讚台灣防疫成果

新組合！和尚+牧師的「巫師好朋友」　咖啡廳3人合唱《讚美詩歌》笑歪路人

太性感❤網紅穿10款「真理旗袍」 細白長腿＋貼身剪裁！網友：戀愛了

陳時中讀完整電郵！強調隔離即警訊　回擊WHO：這不是失職什麼叫失職？

質疑台給WHO郵件！王炳忠怒批 「哪提到人傳人，騙大家不懂英文」

口罩抵歐！歐盟官網大秀台灣國旗　讚賞並呼應「#TaiwanCanHelp」

聲稱零確診！ 　金正恩視察軍隊..身邊軍官「謹慎戴口罩」

「艦基」訓練大強化　解放軍首批艦載直升機學員完成「著艦單飛」

要求從嚴治軍！　中國軍委批准展開「巡查工作」

共機頻繞台為何不能用飛彈打下來？　網揭真實原因：還沒進入領空

美航艦「羅斯福號」再增103人染疫！累計確診狂飆至550例

從沖繩起飛！ 美智庫提台日聯合防務 「伴飛」解放軍機

美軍太平洋無航母可用！　遼寧艦現身「台灣東部外海」

陸官媒罕見措辭「勿謂言之不預」　專家：置之不理恐逼其動武

解放軍「075兩棲攻擊艦」大火！　前中權艦長張競分析：需檢討工安與紀律

美第七艦隊公布貝瑞號航經台海畫面：維持印太平洋安全穩定

事情總是「做一半放棄」　專家：用2方法燃起行動力

挺職棒！蔡英文同框蔡想想看轉播　跟球迷相約：疫情結束後球場見！

寵物豬「阿泡」翹家1公里逛大街　接受警方撫摸受綑乖乖扛回家

蔡徐坤太高！站《青春有你2》女生中間「整顆頭衝出平均線」　網驚：是巨人嗎

日職／火腿隊推出洗手影片　王柏融現身教學

中職／索沙未受延賽影響仍哼歌　認真打球盼感動全世界

中職／米蘭達直球比例高　統一獅擬定攻擊策略

為「中華民國台灣」抱不平！　陳玉珍出聲了…要求譚德塞向台灣人道歉

中職二軍／味全二局猛攻8分　14比9拿下對中信首勝

中職／全球職棒首戰開打　日韓即時轉播獅象大戰

印尼恐怖「血蘭花」吞人！　村民剖開5M巨蟒驚現失蹤農夫

軍武熱門新聞

即／中共遼寧艦　現蹤台灣東部外海

陸官媒罕見措辭「勿謂言之不預」 專家：置之不理恐逼其動武

美軍太平洋無航母　遼寧艦現身台灣東部外海

從沖繩起飛！ 美智庫提台日聯合防務 「伴飛」解放軍機

美航艦羅斯福號增103人染疫 累計確診550例

075攻擊艦大火！張競：需從工安與紀律檢討

共機繞台為何不打下來？網揭真實原因

蒼龍級潛艦「進站消磁」畫面曝光！

聲稱零確診！ 　金正恩視察軍隊..身邊軍官「謹慎戴口罩」

台日提升安全防務關係 美智庫專家：捅馬蜂窩會適得其反

美第七艦隊公布貝瑞號航經台海畫面

他擁有「46架FA-18」私人空軍隊

從嚴治軍　中國軍委展開巡查工作

國防部證實：美軍作戰艦通過台海

更多熱門

相關新聞

葉毓蘭：7612.7萬片口罩應列重大刑案追辦

葉毓蘭：7612.7萬片口罩應列重大刑案追辦

口罩產能增加後，配發量上升到14天9片，不過，民眾黨立委高虹安在計算口罩分配的去向及數量時，發現有7600萬片的口罩是無法掌握的數據，當時行政院長蘇貞昌回應「政府不可能暗槓口罩，暗槓要做什麼？」。對此，國民黨立委葉毓蘭表示，「7612.7萬片失蹤的口罩應該列為重大刑案追辦…」。

防疫也紓困　桃市減收公有市場租金

防疫也紓困　桃市減收公有市場租金

防疫第一！中壢仁海宮取消慶媽祖生活動

防疫第一！中壢仁海宮取消慶媽祖生活動

曾說任何口罩都好　何晶還要民眾自製

曾說任何口罩都好　何晶還要民眾自製

保持社交距離聚會減少　蔡英文：社群上我們沒距離

保持社交距離聚會減少　蔡英文：社群上我們沒距離

關鍵字：

北韓金正恩防疫零確診口罩社交距離

讀者迴響

發燒話題

志村健 武漢肺炎 N號房 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 尹衍樑 想見你 Kobe 王令麟 眼霜 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

一家5口出國爽玩41天…回家後GG了

台捐口罩　星國總理夫人評論引熱議

快訊／阿滴道歉了！　認2點疏失：我不該代表台灣

校花「跟3哥哥輪流睡」每天被吻醒

閃亮亮退出硬漢兄弟！

流產婦住隔離病房2天　慘遭醫師性侵出血死

比台灣防疫更好！越南鄉民：怎麼做到的？

即／中共遼寧艦　現蹤台灣東部外海

卡神質疑「Youtuber可代表台灣罵人」？網列3點爭議

台南爆乳酒店妹疑偷上班撞死老婦肇逃　打卡：搞大陣仗

美跟進日把企業撤出中國　政府100%買單

陳時中：口罩配售量已大於總人口

台灣捐贈的口罩抵達美國了　聯邦參議員感動哭了睡不著

台大醫感動！一張圖曝：兩周關鍵期已過

王炳忠質疑台給WHO郵件：騙人看不懂英文

更多

最夯影音

更多
《夫婦的世界》攤牌！「你女兒跟我老公外遇」　小三聽到惱羞..衝過去巴正宮頭

《夫婦的世界》攤牌！「你女兒跟我老公外遇」　小三聽到惱羞..衝過去巴正宮頭
陳玉珍不滿網友罵「滾回大陸去」怒槓蘇貞昌：來公開辯論！

陳玉珍不滿網友罵「滾回大陸去」怒槓蘇貞昌：來公開辯論！

譚德塞「槓上美國下場慘烈」　外媒：川普計劃創新組織取代WHO

譚德塞「槓上美國下場慘烈」　外媒：川普計劃創新組織取代WHO

拒戴口罩「勸導無效」被請下公車 悍婦失控抓花帥警臉頰...秒遭上銬

拒戴口罩「勸導無效」被請下公車 悍婦失控抓花帥警臉頰...秒遭上銬

政府反應速度快、即時生產口罩 老外用紀錄片大讚台灣防疫成果

政府反應速度快、即時生產口罩 老外用紀錄片大讚台灣防疫成果

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面