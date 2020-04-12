聲稱零確診！ 　金正恩視察軍隊..身邊軍官「謹慎戴口罩」

▲北韓領導人金正恩11日主持會議，堅持不戴口罩防疫。（圖／翻攝 朝中社官網）

記者任以芳／綜合報導

新冠肺炎（COVlD-19）疫情衝擊世界，北韓最高領導人金正恩依然堅稱「零確診」。根據北韓官媒《朝中社》（KCNA）12日最新消息指出，金正恩視察西部地區殲襲機部隊，表示非常滿意。視察過程，金正恩都沒有戴口罩，反倒是身邊軍官很謹慎，全程佩戴口罩防疫。

▲▼金正恩視察西部地區航空與防空師所屬殲襲機團。（圖／翻攝 朝中社官網）

根據《朝中社》指出，朝鮮勞動黨委員長、國務委員會委員長、武裝力量最高司令官金正恩視察西部地區航空與防空師所屬殲襲機團。主要瞭解戰鬥機的出擊準備情況和西部地區領空防禦任務執行情況，對於該團「捍衛祖國西部地區領空，表示極大滿意。」金正恩和隨行幹部一起觀摩戰鬥飛行員空中機動和戰鬥行動，再次表達十分滿意，以熱烈掌聲祝賀他們。

日前，北韓領導人金正恩聲稱境內「零確診」。根據《朝中社》近日釋出的最高領導人視察或是開會照片，金正恩和所有政要官員也都沒有戴口罩，唯獨視察西部地區，出現奇怪對比。金正恩沒戴口罩，身邊陪同解說的軍官，都有配戴口罩，而且疑似使用棉質黑色布口罩。

▲北韓領導人金正恩11日主持中央政治局會議（圖／翻攝 美聯社）

另外，金正恩昨（11日）主持中央政治局會議，討論防疫的工作時，照片也顯示，參加大圓桌會議十多名官員，沒有一人戴口罩，彼此十分靠近，只有金正恩「被安排社交距離」，左右兩旁特地空出位置。

目前，北韓的「零確診」也讓外界質疑，甚至有脫北者在為北韓人權調查委員會撰寫的文章中提到，他認北韓感染的人數其實早就多得「超乎想像」，不過，該名脫北者的言論，尚未得到北韓官方證實。