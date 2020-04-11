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疫期人潮雖大幅下降至4,000人　大溪老街實施人流管制

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▲市長鄭文燦視察大溪老街防疫及人流管制措施

▲市長鄭文燦視察大溪老街防疫及人流管制措施。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

疫情嚴峻，政府於各觀光景點、遊樂區及夜市等人潮密集公共場，已實施人流管制措施。桃園市長鄭文燦11日視察大溪老街防疫及人流管制措施表示，過去大溪老街平時每小時約有2萬人次到訪，疫情發生後，大幅下降至4,000人，除以即時景像系統讓民眾線上掌握人潮現況，並以即時人流警示燈號顯示景點擁擠程度，民眾出遊可預先查詢。▲市長鄭文燦視察大溪老街防疫及人流管制措施

▲▼市長鄭文燦視察大溪老街防疫及人流管制措施。（圖／市府提供）▲市長鄭文燦視察大溪老街防疫及人流管制措施

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觀旅局長楊勝評表示，目前民眾可透過8支定點即時攝影機掌握人潮現況，包括拉拉山、石門水庫、大溪橋、大溪老街、小烏來天空步道、小烏來寰宇平台、角板山、虎頭山等景點；未來系統也將整合氣候、空氣品質、交通、遊程建議及精彩回顧影片等功能，提供更多元的旅遊資訊。▲市長鄭文燦視察大溪老街防疫及人流管制措施

▲▼大溪老街防疫措施。（圖／市府提供）▲市長鄭文燦視察大溪老街防疫及人流管制措施

另外，風景區管理處轄管各園區，即日起實施以下防疫相關措施：
一、進入所有室內空間均需全程戴口罩及量測額溫。
二、每半小時至1小時廣播或由人員至戶外空間宣導保持社交距離。
三、停車管制：虎頭山、大溪中正公園及大溪老街周邊、慈湖、小烏來等各停車場，停車數達50%時即於CMS（道路之可變訊息標誌）發佈警示，達60%時管制車輛進入。前述各風景區之公有停車場管制最大停車容量為60%。
四、人流管制：（一）小烏來天空步道每次參觀人數限制10人。（二）協調林務局所屬巨木區遊客達500人時通知風景區管理處發布警示訊息，達700人時由風景區管理處通知大溪分局管制遊客上山。

包括市府觀旅局長楊勝評、警察局長陳國進、交通局副局長張新福、農業局副局長江富貴、經發局專門委員江信潔、大溪區長陳嘉聰、風管處廖育儀處長等均一同視察。

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