南六企業爆買台南鳳梨慰勞防疫人員　黃偉哲溫馨提醒我們與「神」的距離

▲口罩及防護衣原物料大廠南六企業，致贈千斤鳳梨給台南市37區區公所，感謝所有防疫人員的辛勞，並藉此協助受到疫情影響的農民，黃偉哲市長代表接受。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導



台南市長黃偉哲見證台灣精神的展現，口罩國家隊再出手，應援第一線防疫人員吃出健康，口罩及防護衣原物料大廠南六企業，11日於六甲區七甲龍湖代天府廣場致贈千斤鳳梨給台南市37區區公所，感謝所有防疫人員的辛勞，並藉此協助受到疫情影響的農民。

台南市政府由黃偉哲市長代表受贈，並以感謝狀向力挺台灣防疫工作的黃清山董事長致意，並提醒大家注意維持社交距離的防疫重要性。





黃偉哲市長表示，現在正值鳳梨盛產期，因為新冠肺炎的疫情導致鳳梨出口受到影響，對農民造成經濟衝擊，希望透過南六企業基金會拋磚引玉的捐贈活動，能鼓勵大家除了共同合作對抗病毒，也可以一起促進國內消費，多多食用對於提升免疫力有益的台南鳳梨，讓我們互助共好，維持身體健康，防疫抗病。



黃偉哲市長溫馨提醒大家，防疫期間除了戴口罩、勤洗手，出入公共場所，即使是到宮廟參拜，也要注意互相維持適當的社交距離，相信神明都能理解，希望祂們可以保佑我們平安順遂，也籲請寺廟依空間大小做人流管制，一切都遵守中央防疫指揮中心的規定。





黃偉哲特別指示在場的各區區長，希望藉此鼓勵更多民間團體、社會大眾共襄盛舉，全力支持防疫第一線的醫護人員，後續也會視疫情發展，持續協助募集社會力量做為醫護人員的防疫後盾。立委賴惠員、市議員陳秋宏、李偉智、吳通龍和尤榮智也親臨活動會場，向所有防疫人員表達感謝和支持。



六甲區區長陳啓榮表示，為防止新冠肺炎擴大感染，敬請民眾遵守防疫相關措施。因疫情嚴峻讓防疫人員任務繁重，感謝所有協助居家檢疫者的防疫同仁的辛勞，希望大家給予最大的支持，共同為防堵疫情持續努力，持續守護市民朋友健康。





民政局局長顏振標表示，感謝南六企業在防疫期間，不忘體恤防疫工作人員辛勞，並親力著手行銷關心農產品，是企業肩負社會責任的表率。另，因應武漢肺炎疫情，呼籲民眾拱手不握手，不揉眼鼻口，若有發生發燒、咳嗽、流鼻涕等呼吸道症狀時，務必配戴口罩，立即就醫並告知活動史，以利早期診斷及治療，避免疫情擴散蔓延。

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