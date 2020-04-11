貫徹酒店舞廳停業防疫政策　安平警再度出擊持續執行聯合稽查堵疫

▲台南市警四分局再次配合市府聯合稽查小組針對轄內特種營業處所進行複查，並持續加強其他娛樂營業場所如PUB、KTV等處所查察，以防堵疫情缺口。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

繼台南市長黃偉哲，4月9日晚上率隊視察安平區酒店及舞廳配合暫時停止營業狀況後，市警四分局為貫徹中央防疫政令，11日晚上再次配合市府聯合稽查小組針對轄內特種營業處所進行複查，並持續加強其他娛樂營業場所如PUB、KTV等處所查察，以防堵疫情缺口。

在9日中央發布全國酒店和舞廳停止營業指示後，台南市聯合稽查編組出動查察，發現各營業場所均能共體時艱、配合相關防疫措施。為持續查察相關特種營業處所防疫執行情形， 四分局11日晚上再次配合市府稽查小組針對已停業之《台南大舞廳》、《桃花紅餐廳》及《古都舞廳》及自行主動配合防疫政策停業之《春天時尚會館》等4家場所進行複查，各家均依持續配合停業。

稽查結束後警力前往轄內人潮聚集、密閉等易引起群聚感染之營業場所（理容店、PUB、KTV等）等6家，規劃實施臨檢及宣導各項防疫措施，其中《河畔表演廳》經輔導，業者配合政府防疫政策，自主停業至4月22日外，其餘消費場所員警均運用M-Police查檢是否有居家檢疫（隔離）違法外出者，以防堵疫情擴大；另針對未採顧客實名制場所，四分局即送達輔導書予業者，勸導共同為防堵防疫破口盡一己之力。

四分局長蔡進閲表示，在疫情關鍵時期，重點防疫工作，四分局將不間斷地落實執行，如有查獲違法將報請主管機關開罰，也籲請市民朋友避免前往密閉空間接觸密集人群，同時嚴守社交安全距離，做好健康自主管理，以有效抑制疫情傳播。

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