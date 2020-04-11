恐怖班機落地！　「機上80人」疑似感染新冠肺炎

▲上海單日新增80起疑似病例。（圖／路透社）

記者林彥臣／綜合報導

大陸的新冠肺炎（COVID-19）疫情相對趨緩，但是鄰國的俄羅斯疫情現在才進入大爆發階段，上海市衛健委11日通報，10日一天就新增了80起待排查的疑似病例，均來自俄羅斯的同一班班機。

根據陸媒《財新網》報導，俄羅斯疫情爆發後，很多在俄羅斯經商的大陸人員都有回國意願，所以入境的大多是在俄經商人員，10日上午在上海浦東國際機場落地的航班，為俄羅斯SU208航班，從科謝列梅捷沃國際機場（Sheremetyevo International Airport）起飛，執飛機型為波音B777，擁有402個座位，載客204人。

目前，通報有症狀乘客入關後即被送至指定醫療機構隔離觀察，目前同航班所有乘客均已落實集中隔離觀察。

截至10日為止，上海累計報告境外輸入性確診病例216例，現有待排查疑似病例81例，其中10日新增上述80例。治愈境外輸入病例出院107例，在院治療109例（其中1例危重）。累計報告本地確診病例339例，治愈出院328例，死亡7例，在院治療4例（其中2例重症，2例危重）。無本地疑似和無症狀感染者。

截至11日為止，俄羅斯累積確診病例達到13,584例，死亡病例累積到106人。大陸發生240起俄羅斯境外移入確診病例，是境外輸入的第二名，僅次於英國的282例。

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