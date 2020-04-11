　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

恐怖班機落地！　「機上80人」疑似感染新冠肺炎

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲上海,新冠肺炎,新冠病毒,口罩。（圖／路透社）

▲上海單日新增80起疑似病例。（圖／路透社）

記者林彥臣／綜合報導

大陸的新冠肺炎（COVID-19）疫情相對趨緩，但是鄰國的俄羅斯疫情現在才進入大爆發階段，上海市衛健委11日通報，10日一天就新增了80起待排查的疑似病例，均來自俄羅斯的同一班班機。

根據陸媒《財新網》報導，俄羅斯疫情爆發後，很多在俄羅斯經商的大陸人員都有回國意願，所以入境的大多是在俄經商人員，10日上午在上海浦東國際機場落地的航班，為俄羅斯SU208航班，從科謝列梅捷沃國際機場（Sheremetyevo International Airport）起飛，執飛機型為波音B777，擁有402個座位，載客204人。

目前，通報有症狀乘客入關後即被送至指定醫療機構隔離觀察，目前同航班所有乘客均已落實集中隔離觀察。

截至10日為止，上海累計報告境外輸入性確診病例216例，現有待排查疑似病例81例，其中10日新增上述80例。治愈境外輸入病例出院107例，在院治療109例（其中1例危重）。累計報告本地確診病例339例，治愈出院328例，死亡7例，在院治療4例（其中2例重症，2例危重）。無本地疑似和無症狀感染者。

截至11日為止，俄羅斯累積確診病例達到13,584例，死亡病例累積到106人。大陸發生240起俄羅斯境外移入確診病例，是境外輸入的第二名，僅次於英國的282例。

►酒精乾洗手特惠組！～防疫殺菌神器來囉～

ET快訊
快訊／中共遼寧艦現蹤台灣東部外海　率領艦隊南下
BBC報導「台灣劃入中國版圖」　網友洗版灌爆！
台灣沒提醒人傳人？焦糖哥哥抓出「電郵關鍵詞」嗆：都說了還不知
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

恐怖班機落地！　「機上80人」疑似感染新冠肺炎

陸4/12派包機接170名留學生返國　駐西班牙使館：非大規模撤僑行為

台海主戰力「解放軍075兩棲攻擊艦」大火！　船尾「焦黑一片」黑煙空中飄散

我心情不好！男患者壓著護士「手機狂毆」...人來了急拖醫療管逃離

走樓梯見「毛毯捲」露出人腳　目擊女「血壓飆200」哭：見到鬼！

鍾南山涼茶、火神山烤魚....「李蘭娟」成搶註抗疫英雄商標最新「受害者」

獨家追蹤／對不起！你不准飛台灣　被註記黑名單台幹「闖關被攔截」

從各自執飛到類包機　徐正文：兩岸都有很大讓步

西安博物院收藏援鄂抗疫用品　醫護盼：兒子長大能知道,大陸戰疫有這段歲月

滯留湖北90天終可返台！ 感謝總統、蘇貞昌爺爺讓我們回家

就是要停！人肉占位遭勸不離開 婦氣pupu秀手機：老公車就在路口

陳玉珍不滿網友罵「滾回大陸去」怒槓蘇貞昌：來公開辯論！

大陸電視台記者「我來自台灣！」 川普回應：Good！高學歷背景起底

拒戴口罩「勸導無效」被請下公車 悍婦失控抓花帥警臉頰...秒遭上銬

金芭黎舞小姐被高雄酒店封殺　知情者爆：剩按摩店或遠走高雄

700萬口罩抵歐洲！政要拍片致謝　盼台灣「納入WHO」：謝謝蔡總統

超壯觀！直擊花枝寶寶群聚誕生 網讚：卵像珍珠❤餵食秀好療癒

《青你2》學員改編陶喆《Melody》　原唱一聽皺眉頭：這給我很多靈感

胖橘貓「捧10kg油肚理毛」舔不到 無助望遠方...爸嘆：牠有在減肥了

萌到崩潰？老媽帶兒到寵物店玩耍男孩抱吉娃娃秒爆哭：牠好可愛QQ

恐怖班機落地！　「機上80人」疑似感染新冠肺炎

陸4/12派包機接170名留學生返國　駐西班牙使館：非大規模撤僑行為

台海主戰力「解放軍075兩棲攻擊艦」大火！　船尾「焦黑一片」黑煙空中飄散

我心情不好！男患者壓著護士「手機狂毆」...人來了急拖醫療管逃離

走樓梯見「毛毯捲」露出人腳　目擊女「血壓飆200」哭：見到鬼！

鍾南山涼茶、火神山烤魚....「李蘭娟」成搶註抗疫英雄商標最新「受害者」

獨家追蹤／對不起！你不准飛台灣　被註記黑名單台幹「闖關被攔截」

從各自執飛到類包機　徐正文：兩岸都有很大讓步

西安博物院收藏援鄂抗疫用品　醫護盼：兒子長大能知道,大陸戰疫有這段歲月

滯留湖北90天終可返台！ 感謝總統、蘇貞昌爺爺讓我們回家

獨家花絮／王子「阿邱師上菜」糗招認：荷包蛋都煎不太好

最年輕台灣微軟總座曾是星巴克服務生　孫基康曝自學秘方

拍戲保持距離…《炮仔聲》3人同框「2個戴口罩」　台泰日防疫放大絕！

恐怖班機落地！　「機上80人」疑似感染新冠肺炎

快訊／中共遼寧艦現蹤台灣東部外海　率領艦隊南下

歐美超模都愛的金項鍊！Missoma高CP連凱特王妃也戴　千元就能入手

台灣微軟總座孫基康三路並進拚AI落地台灣　台積電、台達電都成為他客戶　

櫻花妹照片曝光！排1.5小時買嘸口罩街頭淚崩　台人暖心舉動登日媒

英國「全境封鎖」房產銷售下滑70%！　專家點出2關鍵：新物件也減少

4／9成「國際上岸日」！酒店女公關放無薪假　臉書上求包養

正妹盛裝體驗屏東豪華約會行程　賣力釣鱷魚「慘摔腳朝天」大走光

大陸熱門新聞

懷孕櫃姐連加班7天暴斃！老闆拒負責：不認識她

電梯遇酒醉妹「我住301」他帶回家好掙扎

對不起！你不准飛台灣　被註記黑名單台幹「闖關被攔截」

他突然「腰痠背痛」求醫　醫生一篩查竟確診

解放軍075兩棲攻擊艦大火　船尾「焦黑一片」

火神山、雷神山醫院5天後關閉

遭魔鬼養父性侵3年　少女勇敢說話了

海底撈「偷漲價還減量」被罵爆！　公司急道歉：調回原價

封城日記在美出版　陸網炸鍋了

21歲男醫院太平間「遺體消失」　30公里外已下葬！

外貿單全沒！佛山工廠關「工人露宿」慘況曝

駐英代表稱「台灣模式更佳」　陸大使：關心台人的健康

樂園停業2月　熊貓完成9年首次自然交配

3歲童玩耍　下秒筷子直插腦門

更多熱門

相關新聞

櫻花妹買嘸口罩　台人暖助登日媒

櫻花妹買嘸口罩　台人暖助登日媒

新冠肺炎在全球爆發後，口罩變成緊缺物資，一名日本女學生在台灣留學時，因為聽信錯誤的訊息，在藥局排隊等了1.5小時，結果卻無法買到口罩，讓她急得在門口哭了出來，沒想到附近民眾知情後，紛紛把買到的口罩送她，讓她非常感動，返回日本後立刻投書到《讀賣新聞》。

4／9成國際上岸日！酒店女公關求包養

4／9成國際上岸日！酒店女公關求包養

SBL／陳堅恩、簡浩肯定台灣防疫

SBL／陳堅恩、簡浩肯定台灣防疫

BBC報導台灣劃入中國地圖　網：台灣沒封城

BBC報導台灣劃入中國地圖　網：台灣沒封城

林薇嗆譚德塞爆紅！父親故事令人鼻酸

林薇嗆譚德塞爆紅！父親故事令人鼻酸

關鍵字：

新冠肺炎武漢肺炎COVID-19俄羅斯上海

讀者迴響

發燒話題

志村健 武漢肺炎 N號房 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 尹衍樑 想見你 Kobe 王令麟 眼霜 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

驚！一隻阿圓爆分手傑米鹿　全黑「IG限動」藏玄機

譚德塞完蛋！外媒曝：川普計劃創新組織取代WHO

流產婦住隔離病房2天　慘遭醫師性侵出血死

陳時中：口罩配售量已大於總人口

北韓死亡數瀕300萬人！脫北者戳破「零確診謊言」

瑞莎看不下去！甩出1網址對抗譚德塞

譚德塞言論惹怒台灣！黃暐瀚說話了

《夫婦世界》小三私下個性超反差！

阿滴曝光「台灣給世界的公開信」草稿

川普要刪資金　WHO關鍵6字回應了

王炳忠質疑台給WHO郵件：騙人看不懂英文

陳時中亮電郵「全英文朗讀」回擊WHO

他炫500片↑口罩免排隊　網怒...真相神轉

LIVE／口罩販賣機來了！插健保卡1分鐘就拿到

《人形蜈蚣》男星迪特爾拉瑟逝世　享壽78歲

更多

最夯影音

更多
就是要停！人肉占位遭勸不離開 婦氣pupu秀手機：老公車就在路口

就是要停！人肉占位遭勸不離開 婦氣pupu秀手機：老公車就在路口
陳玉珍不滿網友罵「滾回大陸去」怒槓蘇貞昌：來公開辯論！

陳玉珍不滿網友罵「滾回大陸去」怒槓蘇貞昌：來公開辯論！

大陸電視台記者「我來自台灣！」 川普回應：Good！高學歷背景起底

大陸電視台記者「我來自台灣！」 川普回應：Good！高學歷背景起底

拒戴口罩「勸導無效」被請下公車 悍婦失控抓花帥警臉頰...秒遭上銬

拒戴口罩「勸導無效」被請下公車 悍婦失控抓花帥警臉頰...秒遭上銬

金芭黎舞小姐被高雄酒店封殺　知情者爆：剩按摩店或遠走高雄

金芭黎舞小姐被高雄酒店封殺　知情者爆：剩按摩店或遠走高雄

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面