　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

星國總理夫人何晶「呃...」未刪文　瘋狂轉發170篇文洗版

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼ 新加坡總理李顯龍(左一)與夫人何晶(右一)，以及馬來西亞首相馬哈迪（Mahathir Mohamad）。（圖／路透）

▲新加坡總理李顯龍（左一）與夫人何晶（右一）。（圖／路透）

記者柯沛辰／綜合報導

新冠肺炎疫情延燒，台灣將捐贈100萬口罩給部分東南亞國家。不過，新加坡總理夫人何晶（Ho Ching）似乎不領情，在臉書寫下一句「呃….」，引發網友熱議。事後，許多人找不到何晶該篇發文，以為貼文已被刪除。事實上，何晶轉發了大量貼文，將原文洗掉；截至12日晚間10點，何晶已經轉貼170篇貼文。

《台灣英語新聞》10日報導「台灣將捐贈口罩給新加坡」，提到台灣將準備100萬個醫療用口罩，贈予7、8個提出需求的新南向政策國家，其中包括菲律賓、印度、馬來西亞、印尼、越南、緬甸和新加坡。不過，星國總理夫人何晶11日轉貼這篇新聞後，僅在臉書寫下一句「呃…..」（Er….），態度微妙。

▲▼新加坡總理夫人何晶評論台灣捐口罩。（圖／翻攝自Facebook／HO Ching）

▲新加坡總理夫人何晶評論台灣捐口罩，只寫下一句「呃....」。（圖／翻攝自臉書／HO Ching）

貼文一出，許多星國網友仗義執言，「謝謝台灣，我們應該向台灣學習」、「如果我們不需要這些口罩，至少應該善意拒絕，謝謝台灣慷慨解囊」、「台灣是一個非常聰明的國家，第一時間禁止出口是為了自救，這沒有錯」、「這句話看起來非常粗魯，與您的社會地位不相襯」、「不管您喜歡與否，都應該感謝這些捐贈，作為總理的妻子，您的發言是無禮的」。

目前貼文發出短短一天，已有超過1.3萬則留言。儘管何晶至今尚未刪文，但疑似不堪遭台灣網友留言灌爆，開始瘋狂轉發貼文。截至12日晚間10點為止，何晶累積已轉發超過170篇。外界點入臉書找不到貼文，一度以為貼文已刪除。

▲▼新加坡總理夫人何晶（Ho Ching）。（圖／達志影像／美聯社）

▲新加坡總理夫人何晶（Ho Ching）。（圖／達志影像／美聯社）

有網友猜測，何晶可能是不滿台灣政府先前禁止口罩出口。事實上，星國廠商「新科工程」（ST Engg）在台設置的2條生產線，根本不在台灣政府的「徵用範圍」，而且早在2月27日就決定遷回星國生產。

換句話說，台灣政府從頭到尾只徵用「國內廠商」，未扣押星國廠商生產的口罩，也從未禁止口罩機台運送出國，現在台灣生產的口罩全是台灣廠商自行生產。另外，根據經濟部1月23日的公告，廠商在1月24日以前接到的口罩訂單是可以出口的，沒有扣押口罩的問題。

對此，我國外交部12日表示，台星關係長遠深厚，不論政府或民間關係都相當密切，兩國雙邊政策以政府發言為主，不會受任何個人發言影響，盼國人珍惜台星兩國得來不易的情誼。

▲▼新加坡粉專怒「台灣劫持星國口罩」　星國網友：不再相信台灣。（圖／翻攝自臉書）

▲有網友轉貼經濟部公文，證明1月24日前接獲的口罩訂單仍能照常出口。（圖／翻攝自臉書）

Errrr ....

HO Ching 發佈於 2020年4月11日 星期六
ET快訊
星國總理夫人何晶「呃...」未刪文　瘋狂轉發170篇文洗版
即／新北市目前8.8℃！急凍番薯頭24小時暴降8.9℃　8縣
台中公車暴衝！女騎士「等紅燈遭輾」　慘卡輪下氣絕
何妤玟看破8年婚　宣布離婚前1天發文...藏真實心聲
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

世衛回擊美國！曝光中國100天「防疫關鍵點」　時間軸條例大整理

星國總理夫人何晶「呃...」未刪文　瘋狂轉發170篇文洗版

粉專怒「台灣劫持星國口罩」　新加坡網友：不再相信台灣

快訊／治療近1周！英國首相強生出院：先休養一陣子

10外國遊客無視封鎖令「印度大街閒晃」　警罰路邊寫對不起5百次

安倍影片悠閒喝茶玩狗　東京確診數破兩千…遭罵翻：去醫院看看吧

日本最後淨土岩手縣0病例！「台灣客＞陸客」成關鍵…躲過疫情高峰期

白思豪堅持宣布「停課到9月」　紐約州長打臉：你無權決定！

屍袋也用光！　英國單日近千死「2張床單包起來搬」殯葬業崩潰

俄羅斯疫情慘爆！單日通報2186確診　「莫斯科還未到高峰」全境破15000人感染

《夫婦的世界》攤牌！「你女兒跟我老公外遇」　小三聽到惱羞..衝過去巴正宮頭

陳玉珍不滿網友罵「滾回大陸去」怒槓蘇貞昌：來公開辯論！

譚德塞「槓上美國下場慘烈」　外媒：川普計劃創新組織取代WHO

拒戴口罩「勸導無效」被請下公車 悍婦失控抓花帥警臉頰...秒遭上銬

政府反應速度快、即時生產口罩 老外用紀錄片大讚台灣防疫成果

太性感❤網紅穿10款「真理旗袍」 細白長腿＋貼身剪裁！網友：戀愛了

新組合！和尚+牧師的「巫師好朋友」　咖啡廳3人合唱《讚美詩歌》笑歪路人

陳時中讀完整電郵！強調隔離即警訊　回擊WHO：這不是失職什麼叫失職？

質疑台給WHO郵件！王炳忠怒批 「哪提到人傳人，騙大家不懂英文」

口罩抵歐！歐盟官網大秀台灣國旗　讚賞並呼應「#TaiwanCanHelp」

世衛回擊美國！曝光中國100天「防疫關鍵點」　時間軸條例大整理

星國總理夫人何晶「呃...」未刪文　瘋狂轉發170篇文洗版

粉專怒「台灣劫持星國口罩」　新加坡網友：不再相信台灣

快訊／治療近1周！英國首相強生出院：先休養一陣子

10外國遊客無視封鎖令「印度大街閒晃」　警罰路邊寫對不起5百次

安倍影片悠閒喝茶玩狗　東京確診數破兩千…遭罵翻：去醫院看看吧

日本最後淨土岩手縣0病例！「台灣客＞陸客」成關鍵…躲過疫情高峰期

白思豪堅持宣布「停課到9月」　紐約州長打臉：你無權決定！

屍袋也用光！　英國單日近千死「2張床單包起來搬」殯葬業崩潰

俄羅斯疫情慘爆！單日通報2186確診　「莫斯科還未到高峰」全境破15000人感染

「紐約封城了誰會買報紙？」卡神點破阿滴募款：Youtuber可代表台灣？

用過的口罩超可怕！　放大2000倍驚見「白色顆粒」亂竄…布滿黃色汙垢

企甲／李祥偉建功助高市台電奪首勝　目標希望重返冠軍榮耀

趙麗穎片場發飆畫面外流！　粉絲揭真相打臉了

國際熱門新聞

台捐口罩　星國總理夫人評論引熱議

流產婦住隔離病房2天　慘遭醫師性侵出血死

比台灣防疫更好！越南鄉民：怎麼做到的？

新加坡粉專：台灣「劫持」星國口罩

美跟進日把企業撤出中國　政府100%買單

台灣捐贈的口罩抵達美國了　聯邦參議員感動哭了睡不著

口罩事件惹議　星國總理夫人關鍵背景曝光

川普要刪資金　WHO關鍵6字回應了

台劫持星國口罩？網找出關鍵留言打臉

確診女死前求救40次！妹聽錄音傻了

北韓死亡數瀕300萬人！脫北者戳破「零確診謊言」

BBC報導台灣劃入中國地圖　網：台灣沒封城

虧慘！比利時「中國進口300萬片口罩」全不符規

上課變色情視訊「2白人狂秀下體」　逼39名女學生：秀出胸部！

更多熱門

相關新聞

豪宅開電音趴「警察關切」結局笑噴

豪宅開電音趴「警察關切」結局笑噴

全球各大電子音樂節因新冠肺炎疫情停辦，許多DJ轉往「線上Party」的形式與觀眾見面。蟬聯3年世界百大DJ冠軍的「國民老公」Martin Garrix（馬汀蓋瑞克斯）在台灣時間今（12日）凌晨也獻出疫情期間的首次線上直播表演，不過他在直播前遇到一個小插曲，原來警察突然到他家關切了。

硬要辦　溪湖宮廟百人遶境12小時

硬要辦　溪湖宮廟百人遶境12小時

最新研究發現　新冠病毒比SARS強3倍

最新研究發現　新冠病毒比SARS強3倍

新加坡粉專：台灣「劫持」星國口罩

新加坡粉專：台灣「劫持」星國口罩

高市台電3比2逆轉北市大同　奪開幕戰首勝

高市台電3比2逆轉北市大同　奪開幕戰首勝

關鍵字：

新加坡口罩李顯龍何晶新冠肺炎東南亞要聞世界疫情

讀者迴響

發燒話題

志村健 武漢肺炎 N號房 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 尹衍樑 想見你 Kobe 王令麟 眼霜 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

何妤玟宣布和老公離婚！　8年婚姻告終

一家5口出國爽玩41天…回家後GG了

快訊／阿滴道歉了！　認2點疏失：我不該代表台灣

台捐口罩　星國總理夫人評論引熱議

校花「跟3哥哥輪流睡」每天被吻醒

男友嫌不是處女！女大生以死謝罪慘死

閃亮亮退出硬漢兄弟！

流產婦住隔離病房2天　慘遭醫師性侵出血死

比台灣防疫更好！越南鄉民：怎麼做到的？

卡神質疑「Youtuber可代表台灣罵人」？網列3點爭議

即／中共遼寧艦　現蹤台灣東部外海

台南爆乳酒店妹疑偷上班撞死老婦肇逃　打卡：搞大陣仗

約會求男友拍照！她一看差點昏倒

粉絲護航花美男YouTuber　反轉結局超爆笑

新加坡粉專：台灣「劫持」星國口罩

更多

最夯影音

更多
《夫婦的世界》攤牌！「你女兒跟我老公外遇」　小三聽到惱羞..衝過去巴正宮頭

《夫婦的世界》攤牌！「你女兒跟我老公外遇」　小三聽到惱羞..衝過去巴正宮頭
陳玉珍不滿網友罵「滾回大陸去」怒槓蘇貞昌：來公開辯論！

陳玉珍不滿網友罵「滾回大陸去」怒槓蘇貞昌：來公開辯論！

譚德塞「槓上美國下場慘烈」　外媒：川普計劃創新組織取代WHO

譚德塞「槓上美國下場慘烈」　外媒：川普計劃創新組織取代WHO

拒戴口罩「勸導無效」被請下公車 悍婦失控抓花帥警臉頰...秒遭上銬

拒戴口罩「勸導無效」被請下公車 悍婦失控抓花帥警臉頰...秒遭上銬

政府反應速度快、即時生產口罩 老外用紀錄片大讚台灣防疫成果

政府反應速度快、即時生產口罩 老外用紀錄片大讚台灣防疫成果

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面