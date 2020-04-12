星國總理夫人何晶「呃...」未刪文　瘋狂轉發170篇文洗版

▲新加坡總理李顯龍（左一）與夫人何晶（右一）。（圖／路透）

記者柯沛辰／綜合報導

新冠肺炎疫情延燒，台灣將捐贈100萬口罩給部分東南亞國家。不過，新加坡總理夫人何晶（Ho Ching）似乎不領情，在臉書寫下一句「呃….」，引發網友熱議。事後，許多人找不到何晶該篇發文，以為貼文已被刪除。事實上，何晶轉發了大量貼文，將原文洗掉；截至12日晚間10點，何晶已經轉貼170篇貼文。

《台灣英語新聞》10日報導「台灣將捐贈口罩給新加坡」，提到台灣將準備100萬個醫療用口罩，贈予7、8個提出需求的新南向政策國家，其中包括菲律賓、印度、馬來西亞、印尼、越南、緬甸和新加坡。不過，星國總理夫人何晶11日轉貼這篇新聞後，僅在臉書寫下一句「呃…..」（Er….），態度微妙。

▲新加坡總理夫人何晶評論台灣捐口罩，只寫下一句「呃....」。（圖／翻攝自臉書／HO Ching）

貼文一出，許多星國網友仗義執言，「謝謝台灣，我們應該向台灣學習」、「如果我們不需要這些口罩，至少應該善意拒絕，謝謝台灣慷慨解囊」、「台灣是一個非常聰明的國家，第一時間禁止出口是為了自救，這沒有錯」、「這句話看起來非常粗魯，與您的社會地位不相襯」、「不管您喜歡與否，都應該感謝這些捐贈，作為總理的妻子，您的發言是無禮的」。

目前貼文發出短短一天，已有超過1.3萬則留言。儘管何晶至今尚未刪文，但疑似不堪遭台灣網友留言灌爆，開始瘋狂轉發貼文。截至12日晚間10點為止，何晶累積已轉發超過170篇。外界點入臉書找不到貼文，一度以為貼文已刪除。

▲新加坡總理夫人何晶（Ho Ching）。（圖／達志影像／美聯社）

有網友猜測，何晶可能是不滿台灣政府先前禁止口罩出口。事實上，星國廠商「新科工程」（ST Engg）在台設置的2條生產線，根本不在台灣政府的「徵用範圍」，而且早在2月27日就決定遷回星國生產。

換句話說，台灣政府從頭到尾只徵用「國內廠商」，未扣押星國廠商生產的口罩，也從未禁止口罩機台運送出國，現在台灣生產的口罩全是台灣廠商自行生產。另外，根據經濟部1月23日的公告，廠商在1月24日以前接到的口罩訂單是可以出口的，沒有扣押口罩的問題。

對此，我國外交部12日表示，台星關係長遠深厚，不論政府或民間關係都相當密切，兩國雙邊政策以政府發言為主，不會受任何個人發言影響，盼國人珍惜台星兩國得來不易的情誼。

▲有網友轉貼經濟部公文，證明1月24日前接獲的口罩訂單仍能照常出口。（圖／翻攝自臉書）