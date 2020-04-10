「台灣不禁撿樹枝遊戲！」蘇貞昌《森友會》人物照曝光…緊戴帽子：怕太亮





▲蘇貞昌表示，台灣不會查禁《集合啦！動物森友會》遊戲。（圖／翻攝自蘇貞昌臉書粉專）

記者袁茵／台北報導

可以自由規劃小島的任天堂Switch遊戲《集合啦！動物森友會》，在發行後受到全球玩家喜愛，然而10日卻傳出，森友會遊戲卡片於大陸電商平台淘寶被全部下架，讓網友懷疑是不是因為涉及敏感議題。對此，行政院長蘇貞昌貼出他與行政院副院長陳其邁在森友會中的人物，強調「請玩家放心惡搞政府。」

新浪遊戲10日發文表示，根據網友反應，「《動物森友會》實體卡帶和數位版已經被電商平台下架，具體原因不明。」而在淘寶網查詢動物森友會，已經找不到遊戲卡帶或是數位板遊戲相關商品，只剩下部分配件。

而大陸遊戲博主「老刀99」則表示，動森電商平台下架是真的，但停服消息是假的。「境外電子出版物在電商平台銷售本來就是違規的，國家相關部門和電商平台也是睜一眼閉一眼，但是一旦越界觸及紅線很可能就會給你來個一刀切，目前最悲觀的觀點認為國家很可能會讓電商平台下架所有境外實體遊戲。當然我覺得還沒到那一步，但可以肯定動森很可能是在電商平台上買不到了」。

而對於網友詢問「為啥會下架？」老刀99則回應，「玩家隨意能修改內容的遊戲本來就很危險」。由於《動物森友會》的高度自由性，玩家可以透過「我的設計」功能，自行畫出各種圖案，貼在各處，並且還能分享給其他玩家，曾經有玩家設計出「五大訴求，缺一不可」、中國五星旗等圖案，分享在網路上，不確定是否與此有關。

面對外傳是涉及政治議題，導致《動物森友會》在淘寶被下架，蘇貞昌10日晚間在臉書上貼出一張照片，只見是在《動物森友會》遊戲中的圖片，而前方兩人分別是他和陳其邁角色，後方則擺上中華民國國旗。

蘇貞昌表示，「台灣不會查禁這種撿樹枝、種大頭菜的遊戲，請玩家放心惡搞政府。民主和言論自由是台灣最重要的價值，大家可以用各種媒材說出自己想說的話，也請大家珍惜這樣的生活方式，盡量玩、沒關係。」

蘇貞昌也提醒，可以惡搞他沒關係，但是「請別開疫情玩笑」。

蘇貞昌的文章PO出後，不到一小時便吸引1.3萬人按讚。由於蘇貞昌人物戴著帽子，有網友建議「帽子拿掉，我認不出來是衝衝衝。」而蘇貞昌則幽默回應，「我怕畫面太亮」。

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