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譚德塞提下波淪陷區「非洲成最脆弱一塊」　WHO：新冠肺炎死亡率是流感10倍！

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▲世界衛生組織（WHO）總幹事譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）。（圖／達志影像／美聯社）

▲WHO秘書長譚德塞宣布近日將公布第二階段防疫計畫。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳亭伃／綜合報導

世界衛生組織（WHO）縱使8日的記者會引起國際關注、輿論，但瑞士日內瓦時間9日仍繼續召開疫情通報會，秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）回顧2個月前的抗疫準備，坦承確實發生很大的變化，也嚴重擾亂全球經濟，「但承諾會竭盡所能的阻止一切繼續惡化」。

譚德塞表示，至今全球面對疫情已經100天，自兩個月前開始啟動第一階段的抗疫政策，兩個月內情況就有巨大的變化，新冠病毒在全球傳播極快，已經讓衛生系統不堪重負，甚至擾亂全球經濟、導致社會混亂，然而「新冠病毒的致死率還是流感的10倍之多」。

目前全球疫情嚴重的區域多位於歐美，譚德塞也坦承，目前尚未看到病毒在更貧窮或是脆弱的國家造成破壞，「我們承諾將竭盡所能來阻止一切發生」。譚德塞指出，目前非洲的感染人數相對較少，但增長極快，世界衛生組織一月就已經宣布，新冠肺炎疫情屬於國際突發公共衛生事件，就是希望各國、地區，尤其衛生條件薄弱的國家盡早準備，但仍有許多國家錯失黃金期。

世界衛生組織表示，未來幾天內將發布第二個新冠肺炎準備措施與應對計畫，包括至今對新冠肺炎的認知與防疫過程中的經驗、通過適當護理方式降低死亡率，以及開發疫苗跟療法等。

譚德塞9日也在推特上表示，「100天來為全人類提供平等、客觀、中立的服務，試我們堅定不移的承諾」，更呼籲新冠肺炎已經超過衛生危機的範疇，需要各國政府一起努力。

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