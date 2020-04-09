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雙胞胎「同屋活半輩子確診」　姊與家人通話25分鐘後突斷氣…妹4天後也走了

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▲雙胞胎姊妹確診，相繼在四天過世。（圖／翻攝自當事人臉書）

▲雙胞胎姊妹確診，相繼在四天過世。（圖／翻攝自當事人臉書）

記者陳亭伃／綜合報導

英國新冠肺炎疫情嚴重，而災難的背後都有許多家庭的悲慘故事。66歲的雙胞胎艾莉諾、艾琳（Eleanor Andrews and Eileen），從小就一起做任何事情，直到已經60多歲，仍住在同一個屋簷下，新冠肺炎疫情爆發後，艾莉諾是家族裡第一個確診的人，而在不久後雙胞胎姊妹艾琳也出現症狀。

根據英國《每日郵報》報導，這對雙胞胎姊妹在陸續出現症狀後，被送往醫院治療，但經過急救四天之後，仍不見好轉，甚至出現「迅速惡化」的狀況。艾莉諾的兒子史都華（Stuart）表示，這一切來的很快，沒有想到就這樣出現在家裡，「送到醫院之後，她過世的那天晚上8點多還通過電話，正在吸氧氣的她狀況相當好，但卻在一小時後，母親打來說她想要喝茶、吃點果凍，25分鐘後醫院說她已經過世了」。

兩姊妹一同確診入院後，相繼在四天過世，這讓家人非常難過，但更煎熬的，卻是她們的68歲哥哥菲利浦也被測出陽性反應，目前正在醫院隔離治療中，讓家屬幾乎沒有時間反應，又陷入對病情恐慌跟焦慮。

史都華表示，母親跟阿姨無法得到應得的送別，因為牧師一天只能參加6場喪禮，守靈、靈車也都沒有辦法使用，在病逝之後醫院就要馬上對遺體作處理，「你永遠都想不到，上一秒還很活躍的人，下一秒就停止呼吸，這樣的事情以為不會發生在我身上，但它真的發生了。」

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