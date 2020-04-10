　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

醫師媽幫女兒租屋做居家隔離　她竟慫恿男友「行刑式槍決父母」棄屍臭溝！

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲醫師夫妻替愛女租屋落實居家隔離，卻遭到槍殺。（圖／翻攝自當事者友人臉書）

▲醫師夫妻替愛女租屋落實居家隔離，卻遭到槍殺。（圖／翻攝自當事者友人臉書）

記者陳亭伃／綜合報導

美國新冠肺炎疫情嚴重，目前部分州已經宣布限制令，政府部門也呼籲要求保持社交距離，但政策下漸漸出現家庭悲劇。美國日前一對父母因為要求女兒跟男友保持社交距離，於是協助在外租屋，未料女兒認為爸媽一點都不關心她，竟慫恿男友殺害父母後棄屍於大排溝中。

根據英國《太陽報》報導，52歲的醫師博特（Beth Potter）與58歲丈夫卡雷（Robin Carre）日前被發現僅穿著睡衣、襪子、內衣陳屍在大水溝內。警方接獲線報後循線追緝，並在鄰居提供的資訊「看到詭異的車子進入他們的房子」之下，發現夫婦倆的死竟與親生女兒有關。

警方調查，因為疫情影響，夫妻倆要求女兒跟女兒男友桑福德（Khari Sanford）暫時搬出家裡，以保持社交安全距離。且因為愛女心切，博特更是幫女兒找好租屋處，希望可以減少感染新冠肺炎的風險。在案發當天，博特曾難過地打電話給好友，女兒在電話中與她口角，說道「妳根本就不關心我」，這讓博特感到相當沮喪。

博特的女兒事後打電話給男友，透露自己的心情，且提到「我的父母有很多錢」，未料桑福德竟跑到博特家中，對夫妻倆下手，博特犯案後也向朋友坦承，「我朝了他們後腦勺開了槍」。上月31日上午博特與丈夫的屍體被晨跑的人發現，被丟棄社區旁的大水溝內，甚至旁邊還有散落的彈殼。

警方發現，桑福德犯案後還故意破壞手機，但目前沒有證據顯示，博特的女兒有罪名可以被起訴。當地警長羅曼（Kristen Roman）表示，這是令人憤怒、冷血的計畫，「我們將會盡力替博特一家人伸張正義」。

ET快訊
高雄水泥車與火車互撞！2駕駛受傷搶救中
大陸電商全面下架動物森友會！遊戲達人「解釋原因」：本來就危險
全台最強人妻「1人掃光全台八大」　酒店系鄉民細曝小姐生態
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

「台灣歧視我」狂被砲！譚德塞「目睹病弟斷氣」悲慘童年曝光…任秘書長後大走鐘

譚德塞「國際場合3分鐘狂轟台灣」　Reddit網友點破…這就不是黑不黑人的問題！

護理師確診家中隔離　「4hrs瞬間惡化」自Call求救開門…救護車趕到已變冷屍

雙胞胎「同屋活半輩子確診」　姊與家人通話25分鐘後突斷氣…妹4天後也走了

極樂普吉島！9歐美客「封城揪5泰妹開半裸蕩趴」　鄰居整晚聽嬌聲喘息氣炸

醫師夫嫌5鄰居太吵鬧　「抄獵槍激烈狙擊」全慘死…鑑定人員竟發現有6屍！

東京要求6大行業停業　配合店家最高可請領100萬補助！

醫師媽幫女兒租屋做居家隔離　她竟慫恿男友「行刑式槍決父母」棄屍臭溝！

川普長子同意承認台灣　推特發文「還有誰跟我一樣」萬人分享

比2008金融海嘯更慘！　樂施會：疫情衝擊恐使5億人陷於貧窮

譚德塞連罵3分鐘「台灣人身攻擊」　外交部反擊：立即向我國道歉

林宥嘉嘴太甜「猜Lisa 16歲」　對方一聽笑開懷...蔡徐坤默默點讚

紅外線助攻找出蚊子行蹤！　圈出位置+傳通知讓你精準攻擊

Keanna婚變後公開現身　曝謝和弦強制就醫後「有打電話來」

被譚德塞氣到！留學女孩錄公開信 4分鐘超有條理嗆爆：對台灣道歉！

大陸電視台記者「我來自台灣！」 川普回應：Good！高學歷背景起底

譚德塞嗆川普別把病毒政治化「如果你不想看到更多屍袋」

盜版網pttplay、小鴨影音關了　網頁打開全白：後會有期

美國音樂家創作「他*的待在家」　超洗腦旋律網笑：聽完不出門了

超壯觀！直擊花枝寶寶群聚誕生 網讚：卵像珍珠❤餵食秀好療癒

東京要求6大行業停業　配合店家最高可請領100萬補助！

醫師媽幫女兒租屋做居家隔離　她竟慫恿男友「行刑式槍決父母」棄屍臭溝！

川普長子同意承認台灣　推特發文「還有誰跟我一樣」萬人分享

比2008金融海嘯更慘！　樂施會：疫情衝擊恐使5億人陷於貧窮

醫院診所口罩也去偷！　惡男為了「3個口罩」被判入獄3個月

快訊／不甩中央！日本愛知縣自行發布緊急狀態

黎巴嫩582例確診「贏在及早鎖國」　旅外美公民拒返國：這裡比美國安全

譚德塞「國際場合3分鐘狂轟台灣」　Reddit網友點破…這就不是黑不黑人的問題！

美議員要求譚德塞到國會作證　狂飆WHO「助長中國危害大眾認知」

槓川普！　美第一夫人「親自戴口罩」拍影片防疫

受困黏鼠板領角鴞　漫長494天「Long Stay」養羽調養展翅野放

肥料15日起每包降價20元　蔡英文：供貨足夠勿囤積！

竹山鎮公所準備好了！　執行異地辦公部署、模擬演練

黎智英「頂高麗景」賣2年還在手　房仲曝「不降價」造成滯銷

休旅車防盜系統深夜響不停　吵到民眾睡眠很心慌…求警秒排除

【廣編】大腦會聽腸道菌的話　寶寶潛能發展　也需從「腸」計議

素食餐廳也撐不住！台北老字號「蓮池閣」營業到4/15

王凱《清平樂》被窩吻寵幸後問「疼嗎？」　網羞虎狼之詞登熱搜

「四堅情」合體慶生陳零九　他一開巨大禮物盒嚇歪：根本恐怖箱！

戲劇系又仁授課　楊小黎神詮釋「有憂鬱症的袋子」

直擊／北市酒店女確診！衛生局衝現場疫調　驚見30便服妹陪50酒客狂歡

國際熱門新聞

4分鐘嗆爆譚德塞！林薇超狂背景曝光

日本妹在台買嘸口罩淚崩　「逆轉結局」登上日媒

譚德塞指控「種族歧視」獲非洲各國力挺

譚德塞自嗨！飆罵完台灣　一天推文32次

留英女孩4分鐘公開信　要求譚德塞道歉

全球剩5國零感染！背後真相曝光

律師告習近平求償300兆！家鄉103人確診亡

譚德塞：世衛100天來平等、中立

台網友狂曬美食照　回應譚德塞

AV女優阿基拉捐出所得助紐約抗疲

新冠肺炎10大症狀！出現「1現象」應緊急就醫

美國務院轟WHO「政治凌駕公衛」：忽略台灣示警

華爾街大咖中鏢！　摩根士丹利執行長感染新冠肺炎

英首相強生「加護病房第4天」病況曝

更多熱門

相關新聞

防疫社交距離　王惠美演給大家看

防疫社交距離　王惠美演給大家看

彰化縣新冠肺炎確診有18例，皆為境外移入，防疫部署超前受到縣民肯定，但也有很多人習慣出門採買不戴口罩、也沒保持該有的距離，縣府為了提醒民眾，特別拍攝「社交距離」影片提醒民眾，值此非常時期希望大家能共同遵守中央指引防疫守則，一起度過疫情難關。

東京要求6大行業停業　配合店家最高可領100萬！

東京要求6大行業停業　配合店家最高可領100萬！

美海軍：不排除讓克勞齊復職

美海軍：不排除讓克勞齊復職

偷醫院3個口罩　男被判入獄3個月

偷醫院3個口罩　男被判入獄3個月

美第一夫人戴口罩　川普家族第一人

美第一夫人戴口罩　川普家族第一人

關鍵字：

社交距離女兒開槍行刑式世界疫情

讀者迴響

發燒話題

志村健 武漢肺炎 N號房 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 尹衍樑 想見你 Kobe 王令麟 眼霜 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

案379「主婦變紅牌」 　確診女公關的難言之隱曝

確診女公關「穿超辣」出場照瘋傳！網比對驚：是子涵

「台灣人乞求譚德塞原諒」！推特文狂洗…點進傻了

4分鐘嗆爆譚德塞！林薇超狂背景曝光

張雅琴「9分鐘超狂全英文」嗆爆譚德塞！整場金句連發

獨／金芭黎護國舞小姐超慘現況曝

譚德塞罵台灣　日本網友反應曝光

日本妹在台買嘸口罩淚崩　「逆轉結局」登上日媒

譚德塞指控「種族歧視」獲非洲各國力挺

譚德塞自嗨！飆罵完台灣　一天推文32次

留英女孩4分鐘公開信　要求譚德塞道歉

《夫婦世界》金喜愛結婚24年　夫身價6億

人妻懷胎8個月肚裡突然沒動靜　醫生一查驚呆了！

小玉嫌母奶噁心GG了！「廠商硬起來提告」

全台酒店停業　夜店大亨妻不捨「是否不公平」

更多

最夯影音

更多
譚德塞連罵3分鐘「台灣人身攻擊」　外交部反擊：立即向我國道歉

譚德塞連罵3分鐘「台灣人身攻擊」　外交部反擊：立即向我國道歉
林宥嘉嘴太甜「猜Lisa 16歲」　對方一聽笑開懷...蔡徐坤默默點讚

林宥嘉嘴太甜「猜Lisa 16歲」　對方一聽笑開懷...蔡徐坤默默點讚

紅外線助攻找出蚊子行蹤！　圈出位置+傳通知讓你精準攻擊

紅外線助攻找出蚊子行蹤！　圈出位置+傳通知讓你精準攻擊

Keanna婚變後公開現身　曝謝和弦強制就醫後「有打電話來」

Keanna婚變後公開現身　曝謝和弦強制就醫後「有打電話來」

被譚德塞氣到！留學女孩錄公開信 4分鐘超有條理嗆爆：對台灣道歉！

被譚德塞氣到！留學女孩錄公開信 4分鐘超有條理嗆爆：對台灣道歉！

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面