「台灣歧視我」狂被砲！譚德塞「目睹病弟斷氣」悲慘童年曝光…任秘書長後大走鐘

▲譚德塞遭到砲轟的背後，有段令人鼻酸的故事。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳亭伃／綜合報導

這兩日引發台灣、國際高度關注的，世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）在世衛例行記者會上，點名台灣對他的種族、膚色、文化歧視，引發軒然大波，在台灣人要求道歉之際，非洲各國元首也力挺譚德塞。各方集中砲火同時，外媒《Face2face Africa》就指出，年少的譚德塞其實心地善良且孝順。

根據《Face2face Africa》文章、《BBC》報導指出，譚德塞為世界衛生組織創立以來，首位來自非洲的秘書長，這對於國際組織而言，無非是跨越所有框架、限制，甚至早在2009年他就被選為對抗愛滋病、結核病、瘧疾全球基金會的董事主席。身為生物學士、倫敦衛生熱帶醫學院醫學碩士、英國諾丁漢醫學博士，還擔任過衣索比亞衛生部長、外交部長的譚德塞，可以說是閱歷豐富。

譚德塞致力念醫學研究相關，最大的原因就是小時候，曾親眼目睹4歲弟弟疑似因為「麻疹」死亡的經歷，他長大後相信，這絕對是可以被治療的疾病。他曾在接受《時代》雜誌訪問時提到「我不相信弟弟的死，也不接受，可以預防的疾病不該殺害任何人，不管他們出生在哪裡。」進而影響他對公共衛生的看法。譚德塞2017年上任前就曾引發爭議，遭控在擔任衣索比亞衛生部長期間三度掩蓋國內霍亂疫情，而在競選秘書長期間，中國、非洲部分國家元首也都大力支持。

▲中國過去力挺譚德塞，如今WHO則力讚中國抗疫成功。（圖／路透）

然而一腳踏進政壇、一腳踏在國際組織內，難免承受政治、良心壓力，直至此次新冠肺炎爆發，起源地中國，過去曾是大力支持譚德塞出任WHO秘書長的國家，也因此疫情爆發初期，譚德塞多次在記者會上說出「大家應該感謝中國」、「停止說是武漢肺炎」、「中國防疫做的優秀」等偏袒言論，引發國際高度不滿，甚至歐美疫情瞬間爆發各國也將矛頭指向WHO並未「公布真實狀況、數據」。

《Face2face Africa》大力挺譚德塞，認為他並未畏懼任何阻礙，且扛著他的責任，在對抗新冠病毒的戰場上努力著。