護理師確診家中隔離　「4hrs瞬間惡化」自Call求救開門…救護車趕到已變冷屍

▲英國29歲護理師（右）在確診斷氣前一刻替自己通報救護人員。（圖／翻攝自當事人臉書）

記者陳亭伃／綜合報導

英國醫療體系面臨新冠肺炎疫情，前線醫護人員也紛紛傳出確診，其中一名29歲的女護理師瑞貝卡（Rebecca Mack），因為出現疑似症狀，經過篩檢後確診，於是在家隔離休養，未料5日卻病情惡化，自己叫了救護車之後，打開前門等待救援，在醫護人員到達時已經病逝。

根據英國《太陽報》報導，瑞貝卡從小就想當護理師，一路完成自己的夢想後，在近期碰上新冠肺炎疫情，讓她從原本兒童癌症中心轉到前線醫院。日前瑞貝卡出現新冠肺炎症狀，篩檢後確診，於是決定在家中隔離、休息，每日也都會與家人通話、訊息來往告知身體狀況。

在5日晚間六時，瑞貝卡的母親瑪麗安（Marion）和父親艾倫（Alan）收到女兒的訊息，表示自己「身體感覺挺好的」，讓一家人都相當安心，一陣加油打氣之後，瑞貝卡想休息於是就斷了通話聯繫。直到晚間10時，瑪麗安傳了訊息給女兒後，並沒有得到回覆，卻沒想到其實瑞貝卡早就病情瞬間惡化。

瑞貝卡狀況惡化當下通報給救護單位，並且用最後的力氣將前門打開，但直到救護人員到場時，卻發現瑞貝卡早就已經病逝。瑪麗安得知女兒在短短幾小時就惡化到死亡，難過的表示，「我們甚至無法跟她好好地說再見，她是一個很棒的女兒，讓我們生活充滿光芒。」

據悉，瑞貝卡正打算購入人生第一間房屋，並且計畫養狗，一切生活都有了美好的計畫，卻碰上新冠肺炎疫情。瑪麗安在失去女兒後沉痛呼籲，「大家一定要聽取政府指示待在家裡，這個病毒的威力跟傳染力絕對超過大家的想像」。