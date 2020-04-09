女公關傳確診驚曝「酒店食物鏈」！北市10多家酒店拉警報　老司機揭內幕

▲台北市一位酒店小姐驚傳確診。示意圖非本文當事人。（圖／東森新聞提供）

記者葉國吏／綜合報導

新冠疫情持續延燒，台北市8日驚傳有一酒店小姐確診，引發民眾恐慌。對此北市府深夜緊急回應，表示已經遵照SOP消毒，但仍有許多網友討論。

根據《自由時報》報導，台北市某知名大型酒店一名女公關，疑似在有出現症狀前有去上班，確診後衛生單位前往酒店稽查，直接嚇壞現場客人，不少人看到衛生單位到場都傻眼，一問之下是有女公關可能確診，當場直接臉色大變、結帳走人。

根據了解，酒店業者看到衛生單位上門相當崩潰，這位確診女公關所屬的經紀公司更是橫跨台北市10家以上酒店。有業者透露，如果屬實，台北市酒店業恐怕打擊相當大。

▲老司機鄉民討論酒店小姐確診消息。（圖／翻攝批踢踢，下同）

對此批踢踢有鄉民發文透露，這種感覺是高級酒店所屬的小姐，近期可能開始會有一些政商名流消失。這位鄉民也說，其實要找出這位酒店小姐近期接觸史很簡單，因為店家為了怕小姐出事，只要帶小姐出場的客人都會留下個資，所以只要點過這位確診女公關的檯「一定會有記錄」。

另外也有鄉民透露酒店食物鏈「酒店經紀—>酒店小姐—>恩客（企業主、老闆、CEO、業務）」，表示台灣很多企業都在酒店喬事情，「只要看到有多少間公司開始宣布改在家辦公，大概可知端倪」。