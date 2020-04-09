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三溫暖爆8人群聚感染　專家警告：新冠病毒不怕高溫潮濕

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中國一項研究以三溫暖爆發8人群聚感染為例，指出高溫高濕環境恐難以阻擋新冠病毒傳播。（示意圖／shutterstock）

▲中國一項研究以三溫暖爆發8人群聚感染為例，指出高溫高濕環境恐難以阻擋新冠病毒傳播。（示意圖／shutterstock）

圖、文／CTWANT

許多人期望新冠肺炎疫情會隨著夏天高溫而逐漸平息，但世界各地衛生組織普遍認為，並無相關證據支持此說法，中國一項新研究更以江蘇一家三溫暖爆發8人群聚感染為例指出，高溫、高濕環境恐怕難以阻擋新冠病毒的傳播。

3月30日這項研究被發表在國際權威醫學期刊《美國醫學會雜誌》（JAMA）的子刊Network Open，根據江蘇淮安某家三溫暖一名有武漢接觸史的新冠肺炎患者傳染8人的案例，可見新冠病毒在高溫、高濕的條件下仍然能存活。

j3c0研究人員指出，高溫、高濕環境雖對抑制新冠病毒傳播有一定作用，但若是透過呼吸道的飛沫和直接接觸傳播，傳播力並不會減弱。但論文作者也指出，這項研究只是對聚集病例進行分析和推測，必須在模擬類似環境中實驗才能真正確認病毒在高溫、高濕環境下的傳播力。且三溫暖空間較為密閉，也對病毒的傳播造成影響。

據悉，該家男性三溫暖洗浴中心面積約為300平方公尺，室內溫度範圍為攝氏25至41度，濕度約為60％，內部設施包含一個泡澡池、淋浴區、蒸氣烤箱區。

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