丹麥前總理大讚「台灣數位部長」　唐鳳1小時全英文訪談：Taiwan can help

▲4月7日是世界衛生日，唐鳳接受丹麥的民主聯盟基金會的直播訪談。（圖／翻攝Alliance of Democracies臉書）

記者陳俊宏／綜合報導

台灣防範新冠肺炎，備受全球矚目。丹麥前總理拉斯穆森稱讚，行政院數位政委唐鳳是台灣的「數位部長」（Taiwan's Digital Minister）。唐鳳接受丹麥的國際組織邀請，在直播節目中分享台灣如何打造口罩地圖以及方便的預購系統，他強調「Taiwan can help！」至於台灣被世界衛生組織（WHO）排除在外，他也有話要說。

4月7日是世界衛生日，唐鳳接受丹麥的民主聯盟基金會（Alliance of Democracies Foundation）直播訪談，以超流利的英文搭配多張投影片，向直播觀眾詳細說明台灣的防疫措施。

唐鳳談及台灣在疫情一開始，如何快速打造口罩地圖以及預購系統，讓產量跟上需求量後，再放寬口罩領取數量，「eMask系統是我們最新的版本，人們可以預訂口罩，而不用在特定時間從藥局購買。但要說明這個系統之前，我們需要更寬裕的時間去製作口罩。」

▼唐鳳以超流利的英文搭配多張投影片，介紹台灣防疫措施。（圖／翻攝Alliance of Democracies臉書）

唐鳳也秀出台灣目前更新版的口罩預購模式，民眾只要上網就能清楚查詢藥局口罩數量，「你可以自己上網查看口罩數量，然後去健保特約藥局買口罩，等到下一波口罩預購的時候，又可以再買另外9個口罩。」

而主持人也問到，如何看待WHO排除台灣。唐鳳回應，「台灣是國際社會中很重要的一員，可以對其他國家提供警訊以及貢獻。」長達1個多小時的訪談直播節目，他在結束前再次重申，「再見，我想說『台灣能幫忙（Taiwan can help）』！」

丹麥前總理拉斯穆森（Anders Fogh Rasmussen）特別發文推薦節目，還稱呼唐鳳為「台灣數位部長」。而民主聯盟基金會是一個在全球推進民主自由的非營利性組織，由拉斯穆森等人在2017年成立。

▼丹麥前總理拉斯穆森稱呼唐鳳為「台灣數位部長」。（圖／翻攝Anders Fogh Rasmussen推特）