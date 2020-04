丹麥前總理大讚「台灣數位部長」　唐鳳1小時全英文訪談：Taiwan can help

▲4月7日是世界衛生日,唐鳳接受丹麥的民主聯盟基金會的直播訪談。(圖/翻攝Alliance of Democracies臉書)

記者陳俊宏/綜合報導

台灣防範新冠肺炎,備受全球矚目。丹麥前總理拉斯穆森稱讚,行政院數位政委唐鳳是台灣的「數位部長」(Taiwan's Digital Minister)。唐鳳接受丹麥的國際組織邀請,在直播節目中分享台灣如何打造口罩地圖以及方便的預購系統,他強調「Taiwan can help!」至於台灣被世界衛生組織(WHO)排除在外,他也有話要說。

4月7日是世界衛生日,唐鳳接受丹麥的民主聯盟基金會(Alliance of Democracies Foundation)直播訪談,以超流利的英文搭配多張投影片,向直播觀眾詳細說明台灣的防疫措施。

唐鳳談及台灣在疫情一開始,如何快速打造口罩地圖以及預購系統,讓產量跟上需求量後,再放寬口罩領取數量,「eMask系統是我們最新的版本,人們可以預訂口罩,而不用在特定時間從藥局購買。但要說明這個系統之前,我們需要更寬裕的時間去製作口罩。」

▼唐鳳以超流利的英文搭配多張投影片,介紹台灣防疫措施。(圖/翻攝Alliance of Democracies臉書)

唐鳳也秀出台灣目前更新版的口罩預購模式,民眾只要上網就能清楚查詢藥局口罩數量,「你可以自己上網查看口罩數量,然後去健保特約藥局買口罩,等到下一波口罩預購的時候,又可以再買另外9個口罩。」

而主持人也問到,如何看待WHO排除台灣。唐鳳回應,「台灣是國際社會中很重要的一員,可以對其他國家提供警訊以及貢獻。」長達1個多小時的訪談直播節目,他在結束前再次重申,「再見,我想說『台灣能幫忙(Taiwan can help)』!」

丹麥前總理拉斯穆森(Anders Fogh Rasmussen)特別發文推薦節目,還稱呼唐鳳為「台灣數位部長」。而民主聯盟基金會是一個在全球推進民主自由的非營利性組織,由拉斯穆森等人在2017年成立。

▼丹麥前總理拉斯穆森稱呼唐鳳為「台灣數位部長」。(圖/翻攝Anders Fogh Rasmussen推特)

My @AoDemocracies colleague @jonasPplesner will host Taiwan's Digital Minister @audreyt for a Facebook discussion on #Covid_19, big data, disinformation and @WHO, Tuesday at 13.30 CEST.



Follow the #DefendDemocracy virtual series on Facebook: https://t.co/ZjMc353glG pic.twitter.com/NDvF1sDauL