　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

丹麥前總理大讚「台灣數位部長」　唐鳳1小時全英文訪談：Taiwan can help

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

唐鳳接受丹麥的民主聯盟基金會（Alliance of Democracies Foundation）直播訪談。（圖／翻攝Alliance of Democracies臉書）

▲4月7日是世界衛生日，唐鳳接受丹麥的民主聯盟基金會的直播訪談。（圖／翻攝Alliance of Democracies臉書）

記者陳俊宏／綜合報導

台灣防範新冠肺炎，備受全球矚目。丹麥前總理拉斯穆森稱讚，行政院數位政委唐鳳是台灣的「數位部長」（Taiwan's Digital Minister）。唐鳳接受丹麥的國際組織邀請，在直播節目中分享台灣如何打造口罩地圖以及方便的預購系統，他強調「Taiwan can help！」至於台灣被世界衛生組織（WHO）排除在外，他也有話要說。

4月7日是世界衛生日，唐鳳接受丹麥的民主聯盟基金會（Alliance of Democracies Foundation）直播訪談，以超流利的英文搭配多張投影片，向直播觀眾詳細說明台灣的防疫措施。

唐鳳談及台灣在疫情一開始，如何快速打造口罩地圖以及預購系統，讓產量跟上需求量後，再放寬口罩領取數量，「eMask系統是我們最新的版本，人們可以預訂口罩，而不用在特定時間從藥局購買。但要說明這個系統之前，我們需要更寬裕的時間去製作口罩。」

▼唐鳳以超流利的英文搭配多張投影片，介紹台灣防疫措施。（圖／翻攝Alliance of Democracies臉書）

唐鳳接受丹麥的民主聯盟基金會（Alliance of Democracies Foundation）直播訪談。（圖／翻攝Alliance of Democracies臉書）

唐鳳也秀出台灣目前更新版的口罩預購模式，民眾只要上網就能清楚查詢藥局口罩數量，「你可以自己上網查看口罩數量，然後去健保特約藥局買口罩，等到下一波口罩預購的時候，又可以再買另外9個口罩。」

而主持人也問到，如何看待WHO排除台灣。唐鳳回應，「台灣是國際社會中很重要的一員，可以對其他國家提供警訊以及貢獻。」長達1個多小時的訪談直播節目，他在結束前再次重申，「再見，我想說『台灣能幫忙（Taiwan can help）』！」

丹麥前總理拉斯穆森（Anders Fogh Rasmussen）特別發文推薦節目，還稱呼唐鳳為「台灣數位部長」。而民主聯盟基金會是一個在全球推進民主自由的非營利性組織，由拉斯穆森等人在2017年成立。

▼丹麥前總理拉斯穆森稱呼唐鳳為「台灣數位部長」。（圖／翻攝Anders Fogh Rasmussen推特）

丹麥前總理拉斯穆森（Anders Fogh Rasmussen）特別發文推薦節目，還稱呼唐鳳為「台灣數位部長」。（圖／翻攝Anders Fogh Rasmussen推特）

 

ET快訊
譚德塞嗆「病毒政治化會看見更多屍袋」　川普也火大反擊了
快訊／譚德塞痛罵台灣3分鐘　外交部700字反擊：立即向我國道
同時出現「兩個中國」　美眾議員提案：美國停止拿錢給WHO說謊
美女主播「白色塗鴉衣」報新聞　網看傻留言大歪樓
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

快訊／譚德塞痛罵台灣3分鐘　外交部700字反擊：立即向我國道歉

女檢莊珂惠辦通姦案「命女偵查椅上驗私處」　監院壓倒性彈劾

若罷免成功韓國瑜再拚2024？　王淺秋給「解答」主持人回辛苦

丹麥前總理大讚「台灣數位部長」　唐鳳1小時全英文訪談：Taiwan can help

挺葉毓蘭！鍾沛君酸政府：嘴巴說口罩夠捐贈他國，身體很誠實做出不夠反應

酒店公關驚傳是確診案例　北市府：有完善SOP勿恐慌

1000萬片援外口罩準備寄出！吳釗燮PO超大箱打包照⋯貼國旗：台灣來了！

罷韓攻防Day1／中選會估58萬票可過關　韓國瑜反制奧步打拖延戰

地方力拱陳其邁再戰高雄　趙天麟爭黨部主委分進合擊

罷韓投票不能辦！　張雅琴狂嗆「憑什麼」：Hello你們反應會不會太慢？

夫管嚴！老婆要帶「無袖背心」出國玩　吳尊傻眼太露：妳現在穿給我看

10歲童寫信寄口罩「保護部長」 陳時中感動笑回：台灣人很有心

勤洗手！PIKO太郎改編神曲《PPAP》 推出「防疫版」超洗腦：為和平祈禱

高雄男上公車拒戴口罩吼：沒屁用 嗆「盡量叫警察」被霸氣司機攆下車

全球破141萬確診！川普譙WHO 拿美國經費卻「以大陸為中心」

女兒「手繪可愛插圖」介紹新冠病毒 中研院長中文配音！網大讚：超詳細

韓營遞狀聲請「終止韓國瑜罷免案」！王淺秋：Wecare博歹筊，賭輸就翻桌

現成紙箱「對半切一刀」再利用　輕拉重組就變狹長包裝費省起來

Amber害羞重現f(x)《Hot Summer》　看到11年前的自己：歐買尬我在幹嘛！

氣炸鍋「蒸口罩」差點燒立法院 葉毓蘭糗認：對不起理化老師...

快訊／譚德塞痛罵台灣3分鐘　外交部700字反擊：立即向我國道歉

女檢莊珂惠辦通姦案「命女偵查椅上驗私處」　監院壓倒性彈劾

若罷免成功韓國瑜再拚2024？　王淺秋給「解答」主持人回辛苦

丹麥前總理大讚「台灣數位部長」　唐鳳1小時全英文訪談：Taiwan can help

挺葉毓蘭！鍾沛君酸政府：嘴巴說口罩夠捐贈他國，身體很誠實做出不夠反應

酒店公關驚傳是確診案例　北市府：有完善SOP勿恐慌

1000萬片援外口罩準備寄出！吳釗燮PO超大箱打包照⋯貼國旗：台灣來了！

罷韓攻防Day1／中選會估58萬票可過關　韓國瑜反制奧步打拖延戰

地方力拱陳其邁再戰高雄　趙天麟爭黨部主委分進合擊

罷韓投票不能辦！　張雅琴狂嗆「憑什麼」：Hello你們反應會不會太慢？

加州居家禁足令奏效「疫情成長曲線趨緩」　州長：軟性封城可能持續數月

梅根退出皇室3個月爆「秒提離婚」！　外媒：聘請「好萊塢王牌律師」分手哈利

眼白冒血塊別以為是小事　伴隨6狀況快就診

美國留學被對臉咳嗽！　侯昌明16歲女回不了台灣：妳千萬不能有事

美國花10倍錢「WHO卻繞中國轉」　川普痛批譚德塞：對世界不公平

擴大取書點！新北市圖落實防疫社交　線上閱讀服務限時加碼

新台幣開盤升值1分　以30.15元兌1美元開出

《少女時代》狼人殺合體　李玉璽爆「簡廷芮愛說屁話」：可以罵她嗎

小玉喝母奶「有吉娃娃味」被罵翻！　調珍珠奶茶「邊喝邊吐」…網氣炸：沒水準

新冠肺炎10大症狀！出現「1現象」應緊急就醫　結膜炎也可能是中鏢了

下班後想運動…路上看到窄裙正妹！他衝上去把美臀當籃球抓

政治熱門新聞

酒店公關驚傳是確診案例　北市府：有完善SOP

吳釗燮PO超大箱「援外口罩打包照」

快訊／譚德塞痛罵台灣3分鐘　外交部700字反擊要求道歉

狂嗆韓國瑜「憑什麼」　張雅琴：Hello反應會不會太慢？

挺葉毓蘭！鍾沛君酸政府：身體很誠實做出口罩不夠反應

韓國瑜聲請停止罷免公投5理由曝光：民進黨想沒收2018高雄敗選結果

罷韓攻防Day1／韓反制奧步打拖延戰

丹麥前總理大讚！唐鳳1小時全英文訪談：Taiwan can help

快訊／蔡英文：馬英九全面性發消費券結果是沒增加消費

若罷免成功韓再拚2024？王淺秋解答

蔡英文：未來3個月內生產1500萬顆奎寧

韓國瑜反制罷免公投決定打行政訴訟　8日上午正式遞狀聲請終止

陳其邁幾近內定再戰收復高雄疆土

網瘋傳「毓火焚身」圖　葉毓蘭自清不是白癡

更多熱門

相關新聞

陸三溫暖爆發8人群聚感染　顯示新冠病毒不畏高溫潮濕

陸三溫暖爆發8人群聚感染　顯示新冠病毒不畏高溫潮濕

許多人期望新冠肺炎疫情會隨著夏天高溫而逐漸平息，但世界各地衛生組織普遍認為，並無相關證據支持此說法，中國一項新研究更以江蘇一家三溫暖爆發8人群聚感染為例指出，高溫、高濕環境恐怕難以阻擋新冠病毒的傳播。

日本新冠肺炎增503確診單日新高　累計5673例

日本新冠肺炎增503確診單日新高　累計5673例

7留澳陸生在家吃火鍋　挨罰21萬

7留澳陸生在家吃火鍋　挨罰21萬

紐約新冠肺炎單日779人喪命　連兩天創新高

紐約新冠肺炎單日779人喪命　連兩天創新高

感謝台灣捐口罩　美國務卿讚台為世界抗疫楷模

感謝台灣捐口罩　美國務卿讚台為世界抗疫楷模

關鍵字：

唐鳳新冠肺炎台灣防疫丹麥

讀者迴響

發燒話題

志村健 武漢肺炎 N號房 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 尹衍樑 想見你 Kobe 王令麟 眼霜 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

傳台北酒店女公關確診！衛生局上門傻眼

譚德塞WHO記者會首度公開點名台灣

疫情哪國最安全？「榜首」旁皆為重災區

才確診4天　她懷孕8個月急剖腹「隔天死亡」

4款新iPhone規格、售價曝光

酒店公關驚傳是確診案例　北市府：有完善SOP

美女主播報新聞…「白色塗鴉衣」網看傻：沒穿吧

領口罩「3個都沒耳帶」　網狂賀：這超好戴

又失蹤了！女子居家檢疫落跑...100萬繳不出　執行署下重招了

「楓林網」2主持人身分曝！台大碩士畢年收破2千萬

丁海寅人氣GG！新戲創最慘收視　砍剩12集

美議員提案　同時出現兩個中國

沒了F4光環　朱孝天「結婚請不動人」

一覺醒來！盜版網pttplay、小鴨影音、momovod也關了

正義浪浪見狗被追咬　秒出手救援

更多

最夯影音

更多
夫管嚴！老婆要帶「無袖背心」出國玩　吳尊傻眼太露：妳現在穿給我看

夫管嚴！老婆要帶「無袖背心」出國玩　吳尊傻眼太露：妳現在穿給我看
10歲童寫信寄口罩「保護部長」 陳時中感動笑回：台灣人很有心

10歲童寫信寄口罩「保護部長」 陳時中感動笑回：台灣人很有心

勤洗手！PIKO太郎改編神曲《PPAP》 推出「防疫版」超洗腦：為和平祈禱

勤洗手！PIKO太郎改編神曲《PPAP》 推出「防疫版」超洗腦：為和平祈禱

高雄男上公車拒戴口罩吼：沒屁用 嗆「盡量叫警察」被霸氣司機攆下車

高雄男上公車拒戴口罩吼：沒屁用 嗆「盡量叫警察」被霸氣司機攆下車

全球破141萬確診！川普譙WHO 拿美國經費卻「以大陸為中心」

全球破141萬確診！川普譙WHO 拿美國經費卻「以大陸為中心」

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面