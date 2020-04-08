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快訊／韓國瑜打訴訟反制罷免公投　蔡英文、陳其邁首度回應了

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▲▼總統蔡英文接受媒體訪問。（圖／記者陶本和攝）

▲總統蔡英文接受媒體訪問。（圖／記者陶本和攝）

記者陶本和／台北報導

罷韓連署二階段過關，但高雄市長韓國瑜隨即也在8日遞狀聲請終止，準備以行政訴訟戰進行反制。對此，總統蔡英文表示，公民權行使在高雄市民手上，就讓高雄市民來決定；而行政院副院長陳其邁則強調，他把所有時間跟精力放在防疫上。

罷韓團體3月9日前往高雄市選委會遞交40萬份二階連署書，高雄市選委會7日召開臨時委員會，確認罷韓二階連署查對結果，高雄市選委會也宣布罷韓二階連署完成查對過關，8日提前送交中選會，最後有效的連署是37萬7662份。

蔡英文8日下午接受媒體訪問時表示，這件事的基本態度，就是尊重高雄市民意見，公民權行使也在高雄市民手上，沒有評論的地方，就讓高雄市民決定。

至於被視為民進黨挑戰高雄市長補選，呼聲最高的陳其邁則表示，現在防疫是最重要工作，其他工作沒有任何評論，應該要把所有時間、精力、精神放在防疫上。

陳其邁強調，選舉權或是罷免權都是市民權利，他尊重高雄市民的決定，任何人都要尊重高雄市民的決定。

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