快訊／韓國瑜打訴訟反制罷免公投　蔡英文、陳其邁首度回應了

▲總統蔡英文接受媒體訪問。（圖／記者陶本和攝）



記者陶本和／台北報導

罷韓連署二階段過關，但高雄市長韓國瑜隨即也在8日遞狀聲請終止，準備以行政訴訟戰進行反制。對此，總統蔡英文表示，公民權行使在高雄市民手上，就讓高雄市民來決定；而行政院副院長陳其邁則強調，他把所有時間跟精力放在防疫上。

罷韓團體3月9日前往高雄市選委會遞交40萬份二階連署書，高雄市選委會7日召開臨時委員會，確認罷韓二階連署查對結果，高雄市選委會也宣布罷韓二階連署完成查對過關，8日提前送交中選會，最後有效的連署是37萬7662份。

蔡英文8日下午接受媒體訪問時表示，這件事的基本態度，就是尊重高雄市民意見，公民權行使也在高雄市民手上，沒有評論的地方，就讓高雄市民決定。

至於被視為民進黨挑戰高雄市長補選，呼聲最高的陳其邁則表示，現在防疫是最重要工作，其他工作沒有任何評論，應該要把所有時間、精力、精神放在防疫上。

陳其邁強調，選舉權或是罷免權都是市民權利，他尊重高雄市民的決定，任何人都要尊重高雄市民的決定。

其他人也看了這些…

►韓國瑜聲請停止罷免公投5理由曝光：民進黨想沒收2018高雄敗選結果

►韓國瑜罷免案聲請終止 王淺秋：Wecare「博歹筊」賭輸就翻桌

►葉慶元：中選會與罷韓團體「上下交相賊」 罷免法當惡鬥工具



更多熱門新聞…

►現在防疫防汛最重要 李四川談罷韓：依法辦理，交給市民決定！

►二階才剛過…韓國瑜出招「聲請停止罷免」 罷韓團體怒：賭博輸了就翻桌

►「韓國瑜開始耍賴！」罷免案遭反制 台灣基進黨笑了：回歸市政都是假的

►居家防疫，內外大掃除的時刻到了！