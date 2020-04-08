韓國瑜出招反罷免！聲請停止執行罷韓投票後　首度公開現身了

記者洪靖宜、洪正達／高雄報導

罷韓二階通過後，高雄市長韓國瑜8日委任前高市新聞局長王淺秋偕同律師，至高等行政法院遞狀聲請停止罷韓投票，認為連署偷跑。而韓國瑜8日下午也首度面對媒體，但對於罷韓或是遞狀聲請停止等問題韓國瑜則又維持低調，僅點著頭說謝謝，沒有多作回應。



▲韓國瑜委任王淺秋及律師遞狀聲請停止罷韓投票後首度露面。（圖／記者洪正達攝）

▲大批媒體等在大門口問問題，韓國瑜則無回應。（圖／記者洪正達攝）

對於罷韓二階連署剛查對過關，韓陣營出招反制，不過韓國瑜本人都未向外正式表達，直到8日下午2點他出席視察鳳山區公所，了解防疫措施及慰問里幹事，面對記者追問有關罷韓，是否會跟罷韓團體直球對決等問題，他僅點著頭說謝謝，並沒有回應。

▲高雄市長韓國瑜。（圖／記者洪正達攝）

韓國瑜在座談中提到因應疫情，里幹事都相當辛苦，除了新冠肺炎，高雄還面臨登革熱侵襲，一定要消滅登革熱，一連串工作大家壓力工作巨大，希望在新冠肺炎防疫部分能繳出漂亮成績單，若能維持社區感染是0，才對得起市民朋友交付責任，里幹事們超班予以補助，感謝大家一起努力，讓市民安居樂業。隨後他開完會離開時，記者提問會覺得委屈嗎？韓國瑜拱手作揖表示感謝，上車離開。

▲新聞局長鄭照新。（圖／記者洪正達攝）

會後，新聞局長鄭照新也回應為何當時為何會遞狀，是誰建議？他說，委任葉慶元律師經徵詢法界權威人士，包含前大法官給予專業意見，認為這在公法上有重大爭議，與其讓行政部門單獨作擴張性解釋，我指的是中選會，不如讓客觀、獨立的司法體系來認定，對於無論是贊成或是反對的各方是個平息紛爭方式，是避免社會運動造成撕裂。

至於罷韓團體此舉認為是賭輸翻桌，鄭照新也說，罷免團體有點搞錯對象，我們是把爭議送給公正的司法獨立體系及行政法院體系來裁決，除非相關團體不信任所謂的司法體系，是「博歹筊」，才會有這樣的問題，不是市府來認定，而是交給公正司法體系來認定，是找個公親，避免球員兼裁判，行政權單獨過度擴張解釋的狀況發生。

而何時決定遞狀，鄭照新說一切尊重律師專業意見，而在市府角度最重要是防疫，不會干擾到日常運作進行，後面的最相關的問題，交由我們的委任律師來做回答，才會比較妥當。

鄭照新更提及：「韓國瑜這一個月完成與市府各局處業務會報，仍然是以議會開議作好準備，上緊螺絲，雖然議會議程有調整，但希望克服完疫情挑戰後，能夠盡速的能夠讓市府有到議會報告的機會，我們已經做好準備。」

時間對我們來說完全沒用！

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