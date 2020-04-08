　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

韓國瑜出招反罷免！聲請停止執行罷韓投票後　首度公開現身了

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

記者洪靖宜、洪正達／高雄報導

罷韓二階通過後，高雄市長韓國瑜8日委任前高市新聞局長王淺秋偕同律師，至高等行政法院遞狀聲請停止罷韓投票，認為連署偷跑。而韓國瑜8日下午也首度面對媒體，但對於罷韓或是遞狀聲請停止等問題韓國瑜則又維持低調，僅點著頭說謝謝，沒有多作回應。

▲韓國瑜委任王淺秋及律師，至高等行政法院遞狀聲請停止罷韓投票後首度露面。（圖／記者洪正達攝）
▲韓國瑜委任王淺秋及律師遞狀聲請停止罷韓投票後首度露面。（圖／記者洪正達攝）

▲韓國瑜委任王淺秋及律師，至高等行政法院遞狀聲請停止罷韓投票後首度露面。（圖／記者洪正達攝）

▲大批媒體等在大門口問問題，韓國瑜則無回應。（圖／記者洪正達攝）

對於罷韓二階連署剛查對過關，韓陣營出招反制，不過韓國瑜本人都未向外正式表達，直到8日下午2點他出席視察鳳山區公所，了解防疫措施及慰問里幹事，面對記者追問有關罷韓，是否會跟罷韓團體直球對決等問題，他僅點著頭說謝謝，並沒有回應。

▲▼ 韓國瑜關懷 。（圖／記者洪正達攝）

▲高雄市長韓國瑜。（圖／記者洪正達攝）

韓國瑜在座談中提到因應疫情，里幹事都相當辛苦，除了新冠肺炎，高雄還面臨登革熱侵襲，一定要消滅登革熱，一連串工作大家壓力工作巨大，希望在新冠肺炎防疫部分能繳出漂亮成績單，若能維持社區感染是0，才對得起市民朋友交付責任，里幹事們超班予以補助，感謝大家一起努力，讓市民安居樂業。隨後他開完會離開時，記者提問會覺得委屈嗎？韓國瑜拱手作揖表示感謝，上車離開。

▲▼ 韓國瑜關懷 。（圖／記者洪正達攝）

▲新聞局長鄭照新。（圖／記者洪正達攝）

會後，新聞局長鄭照新也回應為何當時為何會遞狀，是誰建議？他說，委任葉慶元律師經徵詢法界權威人士，包含前大法官給予專業意見，認為這在公法上有重大爭議，與其讓行政部門單獨作擴張性解釋，我指的是中選會，不如讓客觀、獨立的司法體系來認定，對於無論是贊成或是反對的各方是個平息紛爭方式，是避免社會運動造成撕裂。

至於罷韓團體此舉認為是賭輸翻桌，鄭照新也說，罷免團體有點搞錯對象，我們是把爭議送給公正的司法獨立體系及行政法院體系來裁決，除非相關團體不信任所謂的司法體系，是「博歹筊」，才會有這樣的問題，不是市府來認定，而是交給公正司法體系來認定，是找個公親，避免球員兼裁判，行政權單獨過度擴張解釋的狀況發生。

而何時決定遞狀，鄭照新說一切尊重律師專業意見，而在市府角度最重要是防疫，不會干擾到日常運作進行，後面的最相關的問題，交由我們的委任律師來做回答，才會比較妥當。

鄭照新更提及：「韓國瑜這一個月完成與市府各局處業務會報，仍然是以議會開議作好準備，上緊螺絲，雖然議會議程有調整，但希望克服完疫情挑戰後，能夠盡速的能夠讓市府有到議會報告的機會，我們已經做好準備。」

時間對我們來說完全沒用！

【更多新聞】

二階才剛過…韓國瑜出招「聲請停止罷免」　罷韓團體怒：賭博輸了就翻桌

韓國瑜遞狀聲請停止罷免案　高市府深夜回應：避免行政權獨大

韓國瑜出招反罷免　黃捷批「恐怖情人」：垂死掙扎的表現

現在防疫防汛最重要　李四川談罷韓：依法辦理，交給市民決定！

ET快訊
謝忻改當咖啡店小妹「沒薪水拿」！店家親曝工作狀況
「楓林網」2創辦人身分曝！台大碩士畢業年收破2千萬　擁桃園透
綜所稅退稅提前到6/30！退稅總額455億..294萬戶適用
3例個案足跡曝！「連兩天確診+3」=疫情趨緩？陳時中曝這周日
台中惡狼性侵6歲女童！檢認涉嫌重大聲押
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

龔明鑫回應藍營質疑：中小企業融資三千億不夠可加碼！

柯文哲稱「1兆紓困給誰是中央政治判斷」　龔明鑫怒回應！

韓國瑜出招反罷免！聲請停止執行罷韓投票後　首度公開現身了

中央600億紓困地方僅分到2％　王鴻薇質疑綁樁

快訊／韓國瑜打訴訟反制罷免公投　蔡英文、陳其邁首度回應了

敦睦航艦只停帛琉提前返航　嚴德發：船員必須隔離

事務官幕僚被迫上頂樓吹風　蔡壁如盼推動國會改革

中天申請董事長變更案　廖麗生接潘祖蔭

快訊／蔡英文首度回應發放現金：馬英九全面發消費券「結果沒增加...」

今年第一波綜所稅退稅提前至6月30日　金額445億、294萬戶可受惠

Neinei、Max不同意爸媽出國玩！　吳尊「靠一招說服」孩子答應了

半夜被抱醒...噁男狂磨「妳門沒關」　新竹妹看監視器崩潰：真的快吐了

男神蘇志燮結婚了！　娶回小17歲主播女友

援助義大利疫情！6天捐款破1.2億 台人愛心狂湧...呂若瑟神父「喊停」

性侵勒斃「割乳做標本」！華山分屍案犯二審改判無期徒刑

陳子玄離婚後稱陳建隆「爸爸」　首吐復合可能「大家很期待」

防疫期間意外誘出女兒格鬥天分　「往死裡打」網笑：沒人敢認岳父

新竹最豪華懶人露營一泊4食！頂級和牛、獨立衛浴超享受～

1家6口棄養路邊！柴犬媽遭毆打 右眼萎縮滲血...視線離不開小黑寶

在家找樂子...玩超ㄎ一ㄤ角色扮演 網紅翻唱迪士尼經典曲變「防疫歌」

龔明鑫回應藍營質疑：中小企業融資三千億不夠可加碼！

柯文哲稱「1兆紓困給誰是中央政治判斷」　龔明鑫怒回應！

韓國瑜出招反罷免！聲請停止執行罷韓投票後　首度公開現身了

中央600億紓困地方僅分到2％　王鴻薇質疑綁樁

快訊／韓國瑜打訴訟反制罷免公投　蔡英文、陳其邁首度回應了

敦睦航艦只停帛琉提前返航　嚴德發：船員必須隔離

事務官幕僚被迫上頂樓吹風　蔡壁如盼推動國會改革

中天申請董事長變更案　廖麗生接潘祖蔭

快訊／蔡英文首度回應發放現金：馬英九全面發消費券「結果沒增加...」

今年第一波綜所稅退稅提前至6月30日　金額445億、294萬戶可受惠

快儲水！　桃園、龜山兩區近5萬用戶停水23小時

金曲歌王穿吊嘎操肌充血...「全身灑金粉」店員嚇虧：十八銅人？

法國派機來上海領口罩！飛行員落地確診…購買的1600萬個口罩帶不走了

確保台灣口罩廠日產千萬片　台電祭出「電費減免」

丁海寅人氣GG！「2年來最慘收視」砍剩12集　網虧：真的一半了

力挺「抗疫」行動！　Twitter創辦人願捐300億跟進救援

龔明鑫回應藍營質疑：中小企業融資三千億不夠可加碼！

高鐵、桃捷減班　華泰名品城4／13起調整營業時間　中午才能入園

警局已有10人確診！　誇張警竟然還朝女市民臉上咳嗽

花旗銀估經濟下半年「U型復甦」　金價中長期看多挑戰2000美元

正妹「把車窗當鏡子」忘情喬奶　駕駛坐車內錄全程：茂係啊！

政治熱門新聞

韓國瑜聲請停止罷免公投5理由曝光：民進黨想沒收2018高雄敗選結果

韓國瑜反制罷免公投決定打行政訴訟　8日上午正式遞狀聲請終止

韓國瑜開始耍賴反制罷免　基進黨笑了

反制罷韓　韓國瑜8日北上遞狀

陳時中講義氣　黃光芹：兩件事不該扛

醫：不要只會線性思考

「草包+小三事件」韓國瑜開吉　楊秋興出庭應訊

安倍晉三轉蔡英文推特：謝謝台灣的朋友！日本台灣一起加油！

視訊系統有漏洞　唐鳳推薦這三款

「假日我就不呼吸了？」　柯：應一次買28片

津貼補助直接領！蘇貞昌一張圖看懂5方案「千億預算、百萬人受惠」

北市公有市場9日全面戴口罩

快訊／王淺秋：罷韓團體Wecare「博歹筊」賭輸就翻桌

蔡英文聲援日本　台日攜手合作克服困難

更多熱門

相關新聞

快訊／韓國瑜打訴訟反制罷免公投　蔡英文、陳其邁首度回應了

快訊／韓國瑜打訴訟反制罷免公投　蔡英文、陳其邁首度回應了

罷韓連署二階段過關，但高雄市長韓國瑜隨即也在8日遞狀聲請終止，準備以行政訴訟戰進行反制。對此，總統蔡英文表示，公民權行使在高雄市民手上，就讓高雄市民來決定；而行政院副院長陳其邁則強調，他把所有時間跟精力放在防疫上。

卓榮泰嗆：國民黨「反罷韓」不尊重高雄市民

卓榮泰嗆：國民黨「反罷韓」不尊重高雄市民

高掛「支持韓國瑜就是支持共產黨」布條　台灣國成員不起訴

高掛「支持韓國瑜就是支持共產黨」布條　台灣國成員不起訴

韓國瑜用「三個小動作」反罷免

韓國瑜用「三個小動作」反罷免

韓國瑜出招　黃捷批：垂死掙扎的表現

韓國瑜出招　黃捷批：垂死掙扎的表現

關鍵字：

韓國瑜罷韓

讀者迴響

發燒話題

志村健 武漢肺炎 N號房 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 尹衍樑 想見你 Kobe 王令麟 眼霜 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

謝忻徹底失業被目擊「東區咖啡店打零工」！

即／台中6歲女公園玩耍遭性侵　里長帶人抓綠衣狼

即／6歲女遭性侵！台中狼身分曝光：已婚有孩子

強冷空氣+輻射冷卻下周爆冷探11℃

4款新iPhone規格、售價曝光

陳時中全英喊話：將台灣納入WHO

30K女會計A走公司1億　4年買10幢房

劉至翰外遇欠債500萬　前妻遭連累

韓國瑜聲請停止罷免公投5理由曝光：民進黨想沒收2018高雄敗選結果

台中女童遭當街性侵！回家哭訴好痛

謝和弦「女粉絲恩愛陪玩照」外洩！莉婭反咬

愛莉莎莎嗆一隻阿圓道歉片「看起來像假哭」

住院醫聚餐釀群聚感染　院長震怒

即／「楓林網」遭查禁！警逮2主嫌　凍結6千萬資金

韓國瑜反制罷免公投決定打行政訴訟　8日上午正式遞狀聲請終止

更多

最夯影音

更多
Neinei、Max不同意爸媽出國玩！　吳尊「靠一招說服」孩子答應了

Neinei、Max不同意爸媽出國玩！　吳尊「靠一招說服」孩子答應了
半夜被抱醒...噁男狂磨「妳門沒關」　新竹妹看監視器崩潰：真的快吐了

半夜被抱醒...噁男狂磨「妳門沒關」　新竹妹看監視器崩潰：真的快吐了

男神蘇志燮結婚了！　娶回小17歲主播女友

男神蘇志燮結婚了！　娶回小17歲主播女友

援助義大利疫情！6天捐款破1.2億 台人愛心狂湧...呂若瑟神父「喊停」

援助義大利疫情！6天捐款破1.2億 台人愛心狂湧...呂若瑟神父「喊停」

性侵勒斃「割乳做標本」！華山分屍案犯二審改判無期徒刑

性侵勒斃「割乳做標本」！華山分屍案犯二審改判無期徒刑

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面