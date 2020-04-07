英內閣大臣曝「首相強生最新病情」：輸氧治療、未裝呼吸器

▲英國首相強生（Boris Johnson）因新冠肺炎病情惡化，住進加護病房。（圖／達志影像／美聯社）



記者吳美依／綜合報導

英國首相強生（Boris Johnson）新冠肺炎確診11天後病情惡化，於當地時間6日下午住進加護病房。內閣大臣戈夫（Michael Gove）於7日透露，強生沒有戴上呼吸器，但接受輸氧治療，目前仍「充滿活力」，如果病情再有變化，政府將會發布正式聲明。

強生3月27日宣布自己感染新冠肺炎，之後病情未見好轉，甚至惡化，6日下午住進倫敦聖托馬斯醫院（St Thomas' Hospital）加護病房觀察。

內閣大臣戈夫7日向《倫敦廣播公司》（LBC Radio）說，強生「沒有戴上呼吸器，不。首相接受輸氧治療，也當然受到密切觀察。」他坦言，不清楚病情是否發展成肺炎，但首相「充滿活力，身體健康」，如果未來病情發生變化，政府將會發布聲明。此外，英國的封鎖期限不會被此影響。

綜合《衛報》、《衛星通訊社》報導，戈夫表示，雖然消息令人震驚，但強生是一個充滿驚人能量與強大決心的人，「他對於自己所愛的國家決心做出最大的努力。他生病時當然也會憂慮，但正在接受最好的治療。」他也呼籲，外界不要隨意猜測或懷疑醫療團隊的決定，「而是支持他們的工作，這是很重要的。」

根據內閣聲明，外交大臣拉布（Dominic Raab）暫代職務，主持內閣會議，帶領英國對抗疫情，但強生仍是政府領袖，在必要時刻發布指令。

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