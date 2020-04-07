加護病房死亡率超過50％！英媒曝：強生病況危急　要官邸說實情

▲英國首相強生6日轉入加護病房。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

英國首相強生（Boris Johnson）新冠肺炎確診11天後病情惡化，於當地時間6日下午住進加護病房。根據當地媒體報導，強生已出現呼吸困難的症狀，可能已經使用了呼吸器，而依照英國的數據顯示，該國重症病房的死亡率已超過50％。

《天空新聞》報導指出，強生在6日出現呼吸困難的狀況，倫敦大學學院（University College London）醫學影像學教授希爾（Derek Hill）表示，許多新冠肺炎的患者最終都需要依靠呼吸器；儘管首相官邸說強生意識清楚，但希爾仍認為，「毫無疑問地，情況的轉變意味著強生病得很重。」

希爾表示，這次強生入院凸顯了英國醫療系統的3個關鍵問題，「首先是呼吸器可能會短缺，其次是呼吸器用的氧氣也會不足，最後是重症病房需要經驗足夠的醫護人員，這也是目前最大的挑戰。」

根據世界衛生組織數據，約有14％的新冠肺炎病患會出現嚴重呼吸困難症狀，必須仰賴呼吸器才能呼吸，而5％的病患會需要重症治療；另外．依照英國的數據顯示，目前該國重症病房的死亡率已超過50％。

暫代首相職務的外相兼首席大臣拉布（Dominic Raab）表示，強生意識清楚，是基於醫療團隊建議，才將他轉入重症病房，一切只是預防措施。

不過，雷丁大學（University of Reading）細胞微生物學副教授克拉克（Simon Clarke）卻質疑這項說法，指出在這種時候不會為了「照顧病人」而使用重症病床，「除非必要，否則他不會被送進加護病房，尤其是這種重要時刻，唐寧街10號的發言人室時候該跟我們說明真實狀況了。」

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