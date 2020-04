紐約市議員曝「公園將改成臨時墳場」！市府急反駁…揭真正選定地點

▲紐約布魯克林一間醫療中心,醫護人員將病逝的患者推出院外讓殯葬業者接手後事。(圖/路透)

記者吳美依/綜合報導

紐約市議會衛生委員會主席萊文(Mark D. Levine)於6日表示,市政府將在公園內建造臨時墳墓,應對激增的新冠肺炎死亡患者,引發軒然大波。紐約市長白思豪(Bill de Blasio)堅決反駁,他指出,如果死亡人數超過太平間容量,將會實施「臨時埋葬」,但情勢還沒到達這種程度,可能的選址則是哈特島(Hart Island)。

Soon we'll start “temporary interment”. This likely will be done by using a NYC park for burials (yes you read that right). Trenches will be dug for 10 caskets in a line.



It will be done in a dignified, orderly--and temporary--manner. But it will be tough for NYers to take. 9/