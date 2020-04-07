▲宜蘭監獄高牆抗疫動起來，改編「泰雅族勇士舞」大哥齊跳勇士健身操！（圖／記者游芳男翻攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

為避免成為防疫的破口，宜蘭監獄除每日落實個人自主健康管理，還加強防疫演練和模擬各項應變措施，並自創「泰雅勇士-抗疫健身操」，讓收容人早晚也像勇士們舞動起來，一起增強免疫力，期勉人人都可以成為全民的抗疫尖兵。





有鑒於監所是封閉且群聚的場所，發生大規模感染的風險偏高，一向是政府防疫的重點任務。宜蘭監獄教化藝文特色的「原住民舞蹈班」，是由一群熱愛跳舞的受刑人組成，特別改編自泰雅族勇士舞，搭配活潑音樂結合身體律動，作為收容人早晨開封的暖身體操，和傍晚收封的收心運動，藉以推廣自體免疫的健康觀念。

「原住民舞蹈班」班長阿儒興奮地表示：「宜蘭是原住民泰雅族的故鄉，本班傳承傳統『勇士舞』文化，以振奮果毅的戰士精神，最能鼓舞人心和士氣，本來就能增加肌耐力，也能從中學習團隊合作的精神。防疫期間，學員皆希望在有限的能力內，帶給國家和社會一些回饋，就自發改編成『抗疫健身操』。一想到能成為監方的抗疫尖兵，帶領全監同學一起跳，讓大家身體都健康，進而增強抵抗力，就覺得很有意義，相當有成就感！」

舞蹈班學員拍攝的「泰雅勇士-抗疫健身操」，是針對收容人在有限的空間內，就能達到運動防疫的效果。同時在影片宣導防疫的五大重點：1.肥皂勤洗手、2.勿摸眼口鼻、3.早晚量體溫、4.外出戴口罩、5.守社交距離，讓全監認真配合各項的衛生措施。同時，也鼓勵收容人能將其所學分享給親朋好友，共同協助政府做好抗疫大作戰。

宜蘭監獄秘書王恩先指出：「目前新冠肺炎疫情嚴峻，因為尚無有效藥物，監所除積極消毒環境和模擬防疫演練，還要建立收容人正確的保健概念。因此，為舒緩收容人緊張情緒，特別推出『勇士健身操』，好讓收容人身心都健康，得以安心服刑。只要增強自身的免疫力，病毒就不容易入侵，讓我們全民抗疫-作伙動起來吧！」

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