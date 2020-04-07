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英相強生住進加護病房！首相失能罕見「憲法無明文代理人」

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▲英國首相強生（Boris Johnson）。（圖／路透）

▲英國首相強生（Boris Johnson）新冠肺炎病情惡化，住進加護病房。（圖／路透）

文／中央社記者戴雅真倫敦6日專電

英國首相強生（Boris Johnson）的新冠肺炎症狀惡化，晚間被送進加護病房。首相任內重病的情況在英國並不常見，上次發生在17年前。英國首相也沒有明文上的職務代理人，通常由首相直接指定。

55歲的強生10天前確診2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎），並在家中展開自主隔離，但因為高燒與咳嗽等症狀不斷，為預防起見，昨晚入院倫敦蓋伊和聖湯瑪斯醫院（Guy's & St Thomas' Hospital）接受檢查，但於今天下午病情惡化，住進加護病房。

《英國廣播公司》（BBC）報導，強生大約是在晚間7時被送進加護病房，據知他意識清醒，被送進加護病房僅是預防措施，以防他之後需要使用呼吸器。強生已經指示由外相拉布（Dominic Raab）代理必要職務。

英國首相在任內因為病重住進醫院，無法履行職務的情況並不常見。上一次是在2003年10月，當時的首相布萊爾（Tony Blair）因為心臟問題入院近5小時。他出院後，2天後就恢復上班，當時也是由外相替他去下議院發表聲明。

時間再往前，1983年的首相佘契爾夫人（Margaret Thatcher）曾經歷一個小時的眼睛手術，修復右眼視網膜。1957年的首相艾登（Anthony Eden）則是長期受膽囊疾病所苦，最終辭職。

不像美國總統若出事由副總統遞補職務，智庫政府研究所（Institute for Government）表示，英國首相並沒有憲政上的明文代理人。不過，首相通常會直接指定某人來代理他的職務，就像這次拉布的狀況。

智庫政府研究所表示，如果首相不幸身亡，而執政的是多數黨政府（目前的保守黨政府正是多數黨政府），閣員可以立刻推派出一名繼任者，稟告英國女王伊麗莎白二世。

不過，強生現階段病情還未如此危急，據知他意識清醒，也沒有使用呼吸器，只在下午吸了一點氧氣。

►時間存在的意義就是襯托妳的美麗！

 

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