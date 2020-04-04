　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

他開「缺輪汽車」時速180公里無照狂飆！對警狂咳怒嗆：我剛從中國回來

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼汽車，肇事逃逸，酒駕，車禍，駕駛。（圖／pixabay）

▲澳洲坎培拉一名20歲男子無照駕駛，飆到時速180公里，被逮時還蓄意對著警察咳嗽，自稱剛從中國回來。（示意圖／免費圖庫pixabay）

記者吳美依／綜合報導

澳洲坎培拉（Canberra）一名20歲男子3日早上無照駕駛，開著一輛贓車，在高速公路上飆到時速180公里，因汽車的後右輪早已脫落，沿途噴出火花。他被逮捕時，對著一名警察瘋狂咳嗽，怒嗆「我剛從中國回來」，威脅傳播新冠病毒。

綜合澳洲ABC、《坎培拉時報》報導，嫌犯3日早上8時30分在巴頓高速公路（Barton Highway）上以時速140公里狂飆，警方出動追捕，雙方展開追逐戰。男子繼續飆到將近時速180公里，不斷在車流中蛇行、穿梭、急轉彎，在威廉斯利姆大道（William Slim Drive）上甚至頻頻跨越對向車道。

嫌犯一路往南逃逸，最後在金尼德拉路口（Ginninderra）闖紅燈時撞上2輛無辜汽車，因此遭到逮捕。他落網時，還朝向一名警察瘋狂咳嗽，聲稱自己剛從中國回來，威脅傳播新冠病毒。警方指出，贓車當天稍早曾在新南威爾斯州（NSW）捲入另一起案件，當時已經失去右後輪，因此沿路噴射火花。

澳洲首都救護車服務（ACT Ambulance Service）緊急趕到，救治無辜傷患，其中一輛車內的2人送醫。嫌犯被指控攻擊、危險駕駛、駕駛贓車、無照駕駛、未接受警方攔截停車，將到首都特區地方法院出席審判。

►時間存在的意義就是襯托妳的美麗！

 

ET快訊
北部高級社區女保全染疫「1住戶發燒採檢」　社區204人全列接
大牙打破不婚原則「簡單登記就好」　買新房同居小7歲男友
獨／柯震東爆復合20歲露奶學霸　分手10個月「IG洩蜜照」
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

加州「東正教教堂」爆71例…質疑被錯怪！公衛官員怒批：極度不負責任

美國將「釋放更多弱勢囚犯」　司法部長：監獄面臨緊急狀態

台灣人別再捐了？日本人：錢省下來，以後去熊本玩吧！

天主教界第一槍！緬甸樞機主教要求中共「為疫情道歉」

美國全球沒收口罩被控「海盜」！川普下令3M禁出口：將付出巨大代價

紐約市1500死！殯儀館充當臨時停屍間　遺體送墓園火葬場要等1周↑

新加坡8日起「全面停課1個月」　李顯龍：近半本土感染源不明

排隊買票「對人吐口水」　他上火車「廁所前倒地身亡」一驗確診！

巴西連3天激增1000例↑　調查發現1月就爆「拉美死亡首例」！

義大利一家4口染疫「6天先後死亡」！她生前重病「不知家人全都走了」

歐盟主席：感謝台灣捐560萬口罩　#TaiwanCanHelp成熱搜關鍵字

湯姆霍蘭德倒立穿衣服「狂發喘息聲」　點名死侍挑戰...萊恩雷諾斯一看傻眼貓咪

英國男「扮灌木叢」街上趴趴走 完美隱身...鄰居笑噴：沒有極限

忘教訓？墾丁大街連假人潮擠爆　醫護心累嘆：擋不住台人劣根性

墾丁擠爆！陳時中呼籲「散心很好」　但是疫情若擴大...就沒機會出門了

秘魯鎖國...台灣專機助日人離境 他感動讚：不會見死不救的國家

抓不到逗貓棒好氣！柴柴一旁「賊笑」　惹怒主子...下秒突然被喵掌巴臉XD

不滿被勸戴口罩！男怒譙站務人員　她好心提供口罩反被嗆：妳好偉大

德國女友甜曝在台居家檢疫感想 讚政府超用心：真的非常友善！

1天1口罩會浪費？一張照片他怒了　陳學聖嗆小英、蘇貞昌：排過隊嗎

「醫師，我頭好痛」！她幾天後確診　腦細胞竟已死光光

輪流性侵國中少女！2男學生僅「轉學處分」無悔意　30萬人連署修法重罰

南韓將「吸菸者」列入新冠肺炎高危險群　全境累計10156例177死

他開「缺輪汽車」時速180公里無照狂飆！對警狂咳怒嗆：我剛從中國回來

澳洲人抓緊「倒垃圾時間」秀一波　喬裝艾莎公主引14.5萬人跟風

歐洲養老院疫情連環爆！法國至少1416人喪命　西班牙1個月3千死

足球名將捐「100萬個保險套」給居家隔離者：反正我也用不完

遺像變地磚！她逛商場驚見「父親墓碑半張臉」遭眾人踩踏...怒報警：怎麼可以這樣

美國疫情最慘！340萬旅客「自重災區來襲」　全球化也夾帶病毒

韓「保持社交距離政策」延長2週　目標每日新增不超過50例！

女大生洗澡…驚見「門外一支手機」　他聽尖叫聲快跑：只是想借衛生紙

汪星人超魔性步伐！「擊腳+大風車」難不倒牠　百萬網融化：求秘訣

Gino、JR紀言愷尬舞重現《紫禁之巔》　8年級網友哭了：滿滿回憶殺！

清明祭祖！柴柴與貴賓「虔誠坐佛桌前」　媽感動：祂們生前疼愛你們

「醫師，我頭好痛」！她幾天後確診　腦細胞竟已死光光

當食物都變「黑白」你還吃得下嗎？國外藝術家另類創作網讚：質感激升

金曲歌后消失歌壇3年　停工原因曝光超心碎

輪流性侵國中少女！2男學生僅「轉學處分」無悔意　30萬人連署修法重罰

愛車保險桿遭撞碎！Sandy直接笑回「沒關係」繼續跑行程　揭暖心原因…網鼻酸

賽琳娜直播中首認「罹患躁鬱症」！　鬆口對麥莉吐病情…公開治療現況

女友生日他買花「停車場給驚喜」 撞見交纏畫面哭了...頭頂綠綠der

國際熱門新聞

快訊／歐盟對外事務部籲台：停止死刑

快訊／英國首相「發燒不退」再驗　結果出爐

批譚德塞「替陸瞞疫情」　美要求下台：WHO無可信度

美國務院發文「快回家！」　列12國警告：沒計畫包機

美國務院大讚「台灣是防疫領袖」　接連挺台參與WHA

美國沒收口罩被控海盜！川普禁3M出口

美國務院連發撤僑資訊：全體公民應立即返國

紐約確診破10萬 單日562死創新高

台執行死刑槍決翁仁賢　德表遺憾

即／美國紐約州新冠肺炎　超過10萬例

3M拒產口罩？　川普：將付出巨大代價

美國新冠肺炎確診破27萬例　川普建議出門戴口罩

白思豪爆氣：美國「無力應對」新冠病毒！

他對乘客吐口水廁所前身亡　一驗中鏢！

更多熱門

相關新聞

武漢「加強封控」原因曝光：有人不戴口罩上街

武漢「加強封控」原因曝光：有人不戴口罩上街

「封城」已超過2個月的武漢市預計在4月8日恢復對外交通，但武漢市官方卻在3日發布通知，要求持續做好小區「封控管理」工作。「解封」前突然下達通知，令許多人都充滿擔憂，武漢市官方4日指出，會持續要求封控管理，是由於目前武漢市疫情防控形勢依然嚴峻，尤其有部分居民防範意識有所鬆懈，出現不戴口罩上街等行為。

美國疫情嚴重　中北美聯決賽喊卡

美國疫情嚴重　中北美聯決賽喊卡

最高規護北京！隔離完「沒進去」再隔離一輪

最高規護北京！隔離完「沒進去」再隔離一輪

內政部上課啦！這一題造句超重要

內政部上課啦！這一題造句超重要

布拉格市長錄影感謝台灣的啟發

布拉格市長錄影感謝台灣的啟發

關鍵字：

紐澳要聞新冠肺炎世界疫情

讀者迴響

發燒話題

志村健 武漢肺炎 N號房 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 尹衍樑 想見你 Kobe 王令麟 眼霜 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

台中5歲童腳踏車撞特斯拉…勇敢酒測

「馬路狂撒口罩」業務洩憤：MIT吼！下場慘爆

快訊／桃園2居家檢疫者　驚傳陳屍家中

5歲童撞凹特斯拉車主報佛心和解價

苦苓解析「只剩4種人」會出門排隊買口罩

最後對話曝！吳宗憲悔沒阻劉真開刀

16歲「閃電俠」突離世！　媽媽獨辦喪禮

《鬼媽媽》自殺女是真人真事改編！

好市多馬尾女拿牛肉鬼祟移動　他目擊下幕傻了

空姐戴呼吸器曝「醫院隔離真實情況」

陳學聖：捐口罩讓蔡英文防疫由盛轉衰

台灣口罩越領越少圖瘋傳　美女醫：數學死當？

出遊潮塞爆國道！醫憂一爆發感染…「這4縣市」醫療秒崩潰

全聯超市車路線圖曝光！2萬人看哭

即／平價iPhone名稱是它、明預購

更多

最夯影音

更多
歐盟主席：感謝台灣捐560萬口罩　#TaiwanCanHelp成熱搜關鍵字

歐盟主席：感謝台灣捐560萬口罩　#TaiwanCanHelp成熱搜關鍵字
湯姆霍蘭德倒立穿衣服「狂發喘息聲」　點名死侍挑戰...萊恩雷諾斯一看傻眼貓咪

湯姆霍蘭德倒立穿衣服「狂發喘息聲」　點名死侍挑戰...萊恩雷諾斯一看傻眼貓咪

英國男「扮灌木叢」街上趴趴走 完美隱身...鄰居笑噴：沒有極限

英國男「扮灌木叢」街上趴趴走 完美隱身...鄰居笑噴：沒有極限

忘教訓？墾丁大街連假人潮擠爆　醫護心累嘆：擋不住台人劣根性

忘教訓？墾丁大街連假人潮擠爆　醫護心累嘆：擋不住台人劣根性

墾丁擠爆！陳時中呼籲「散心很好」　但是疫情若擴大...就沒機會出門了

墾丁擠爆！陳時中呼籲「散心很好」　但是疫情若擴大...就沒機會出門了

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面