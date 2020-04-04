他開「缺輪汽車」時速180公里無照狂飆！對警狂咳怒嗆：我剛從中國回來

▲澳洲坎培拉一名20歲男子無照駕駛，飆到時速180公里，被逮時還蓄意對著警察咳嗽，自稱剛從中國回來。（示意圖／免費圖庫pixabay）

記者吳美依／綜合報導

澳洲坎培拉（Canberra）一名20歲男子3日早上無照駕駛，開著一輛贓車，在高速公路上飆到時速180公里，因汽車的後右輪早已脫落，沿途噴出火花。他被逮捕時，對著一名警察瘋狂咳嗽，怒嗆「我剛從中國回來」，威脅傳播新冠病毒。

綜合澳洲ABC、《坎培拉時報》報導，嫌犯3日早上8時30分在巴頓高速公路（Barton Highway）上以時速140公里狂飆，警方出動追捕，雙方展開追逐戰。男子繼續飆到將近時速180公里，不斷在車流中蛇行、穿梭、急轉彎，在威廉斯利姆大道（William Slim Drive）上甚至頻頻跨越對向車道。

嫌犯一路往南逃逸，最後在金尼德拉路口（Ginninderra）闖紅燈時撞上2輛無辜汽車，因此遭到逮捕。他落網時，還朝向一名警察瘋狂咳嗽，聲稱自己剛從中國回來，威脅傳播新冠病毒。警方指出，贓車當天稍早曾在新南威爾斯州（NSW）捲入另一起案件，當時已經失去右後輪，因此沿路噴射火花。

澳洲首都救護車服務（ACT Ambulance Service）緊急趕到，救治無辜傷患，其中一輛車內的2人送醫。嫌犯被指控攻擊、危險駕駛、駕駛贓車、無照駕駛、未接受警方攔截停車，將到首都特區地方法院出席審判。

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