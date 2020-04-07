紐約急診室40分鐘4死「急救警報狂響」！醫護忙包遺體…太平間全滿

Inside a New York City emergency room during the coronavirus outbreak In 40 minutes, six patients went into cardiac arrest at this emergency room. Four died before they made it out. "It's emotionally hard to prepare for this level of sickness," a physician says. CNN goes inside an NYC hospital battling coronavirus. https://cnn.it/3dZs7KY 由 CNN 發佈於 2020年4月6日 星期一

記者丁維瑀／綜合報導

美國成為新冠肺炎（COVID-19）病例數最高的國家，CNN深入紐約醫療現場，發現一處急診室在40分鐘內就有6名患者心臟驟停，4人在出急診室以前死亡，且不到一小時，醫院警報系統就響了5次，要求人員緊急搶救垂死的患者。

呼吸治療師伊森（Julie Eason）接受採訪時表示，患者病情嚴重，一下子就有可能失去這些人，前一刻還能跟他們說話，幾分鐘後便要把管子放到他們喉嚨裡。

CNN前往紐約市的布魯克林大學醫院，收治的都是確診新冠肺炎的患者；此前紐約州長古莫（Andrew Cuomo）下令3家醫院全力應對這種新型冠狀病毒，這是其中一間。

▲紐約布魯克林一間醫療中心，醫護人員將病逝的患者推出院外讓殯葬業者接手後事。（圖／路透）



院內沒有任何時間可以休息，CNN記者看見一名醫護人員包起遺體，不到30分鐘，遺體被運到其他地方，整個空間進行消毒，還有一名重症男子在咳嗽，臉上戴著供氧面罩。

前來急診的病患都感染Covid-19，除了病情嚴重，也面臨較高死亡率；近25%被送到醫院的患者已經病逝。急診室內科醫師帕拉迪諾（Lorenzo Paladino）說，高死亡率並不是醫院的問題，「疾病的本質就是這樣。」

▲新冠肺炎（COVID-19）疫情重創美國紐約，許多醫護人員形容急診室如同戰場。（圖／路透）



醫院近400名患者中，其中90%超過45歲、60%超過65歲，但小孩也不能倖免，院內最小的病患才3歲。帕拉迪諾感嘆，一些20多歲的年輕病人住院，沒見過這種場景，只能落淚。

弗隆吉（Robert Foronjy）是紐約州立大學下州醫學中心肺科與重症護理醫學主任，他回憶，3周以前他的生活還很正常，「這幾乎是在一夜之間發生的。」他說，疫情對每個人來說都很艱難，他特別同情沒有機會與摯愛道別的患者。

▲紐約市布魯克林區威科夫醫院（Wyckoff Hospital）病逝患者遺體。（圖／路透）

由於太多病患突然病逝，院方外面停了兩輛卡車來放置遺體，醫院的太平間已經沒有空間。負責處理太平間事務的麥吉利庫迪（Michael McGillicuddy）認為他可能還需要調度更多輛卡車，「這是我見過最糟糕的情況。」

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