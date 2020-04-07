信義夜店殺警遭判12年定讞　張家瑋躲台中半年今落網

記者張君豪／台北報導

震驚社會的北市信義區夜店殺警案，2019年台北最高法院依聚眾鬥毆致死罪判處57人有罪定讞，目前已有41人執行入獄，但包含蕭叡鴻、張家瑋等人均潛逃遭法院通緝，南港警方與台北市刑大科偵隊共組專案小組，鎖定遭判12年定讞卻潛逃的張家瑋藏匿在台中市區，日前將他逮捕歸案，以慰信義殉職警薛貞國在天之靈。

▲北市南港警方7日宣補逮捕信義殺警案主嫌張家瑋歸案。（圖／記者張君豪翻攝）

▲北市南港警方7日宣補逮捕信義殺警案主嫌張家瑋歸案，偵查隊長邱桂美說明案情。（圖／記者張君豪翻攝）

南港警方表示，日前接獲線報鎖定張嫌藏匿在台中市龍井區藝術北街，警方上門跟監，發現張嫌深居簡出，逃亡迄今已逾半年，平常生活都靠幫派友人接濟，警方守株待兔，7日清晨在台中將他逮捕歸案，並押解回台北地檢署發監執行，警方強調將會繼續追查其他棄保潛逃的殺警共犯。



警方指出，經查信義夜店殺警案，目前涉案人張家瑋落網後，尚有5名涉案人潛逃遭通緝，其中包含殺警案「4大司令」的周譽騰、許淳凱；台北市警方誓言繼追這些在逃殺警通緝犯，務求將5人逮捕歸案。



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