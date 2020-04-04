夜店嗨完進摩鐵！台北男「隨機開門」見全裸妹…下秒出手侵犯　她嚇醒：你是誰

▲台北一名男子在摩鐵隨機開門，見其中一間房門未鎖竟指侵房內酒醉女子。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

記者戴若涵／台北報導

台北市一名男子阿炎（化名）2018年底夜店狂歡後，送酒醉的女性到摩鐵投宿後沒離開，反倒在旅館內遊蕩，還嘗試開啟其他間房門，見到酒醉熟睡的小乃（化名）房門沒鎖，竟然進入房間性侵對方。小乃驚醒後報警處理，日前二審判決出爐！

判決指出，阿炎2018年12月22日凌晨5時50分左右結束夜店狂歡，與另名男子將酒醉的女子送往摩鐵投宿，接著竟然嘗試開啟摩鐵其他房間的門，他發現小乃門沒鎖，開門見人已經因為酒醉陷入熟睡，伸手指侵對方。所幸小乃不久後便驚醒，並通知櫃台人員報警處理，沒有遭受到更大的傷害。

阿炎辯稱，自己是走錯房間，原本打算休息一下，是小乃主動趴在他身上用胸部蹭他，強調「只有用手指摳下體1次，沒有用別的方法」、「只有一次，約一秒鐘而已」、「我剛插入，小乃就眼睛張開問我是誰」。

士林地方法院勘驗各項事證後，不採信阿炎的說詞，依侵入住宅罪判他有期徒刑2月，得易科罰金6萬元，另依乘機性交罪判處有期徒刑3年；案經上訴，高等法院將上訟駁回，侵入住宅部分不得上訴，其餘仍可上訴。

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