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ET民調／都什麼時候了還跑趴　93.5％要「這3種場所」暫停營業

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▲夜店▼ 。（圖／記者徐文彬攝）

▲有93.5％民眾認為封閉型營業娛樂場所應在疫情嚴重期間暫停營業。（示意圖／記者徐文彬攝）

政治中心／台北報導

北市警方日前查獲新北市男子於居家檢疫期間至夜店狂歡，引發民眾對於新冠肺炎群聚感染的恐懼，新北市長侯友宜也緊急前往錢櫃、好樂迪等密閉空間視察防疫。根據《ETtoday新聞雲》最新民調顯示，93.5％民眾認為大型酒店、夜店、PUB容易引起群聚感染的封閉型營業娛樂場所，在疫情嚴重期間應該要暫停營業。

因應新冠肺炎在台灣的疫情嚴峻，中央流行疫情指揮中心日前宣布，室內超過100人以上的活動建議停辦，並表示目前全台101家夜店、酒店、KTV已經停業，其中91家為自主停業、10家是依地方政府要求停業。

根據《ETtoday新聞雲》最新民調結果指出，高達93.5％民眾認同如大型酒店、夜店、PUB等，容易引起群聚感染的封閉型營業娛樂場所，在疫情嚴重期間應該要暫停營業。

另外，日前北部某高中因有2名學生確診新冠肺炎，使全校停課14天之後，又有北部某國中因學生的旅遊史，而啟動「預防性停課」措施。政治大學至3月25日統計，需居家檢疫之師生共54人，使許多課程都受到影響。

《ETtoday新聞雲》最新的調查結果也顯示，有77.8％民眾認為在防疫的關鍵時刻，應該要採取預防性各級學校全面停課的措施。然而，中小學等停課措施，學童的照料問題，對於雙薪家庭將會是一個考驗，政府需要更全面的配套措施。

本次民調由《ETtoday新聞雲》民調中心，負責問卷設計、調查執行、資料處理、統計分析及報告撰寫。調查期間於2020年3月25日至26日進行，以台閩地區年滿20歲以上民眾為調查範圍及對象；調查方式以「網路調查」，回收有效樣本數為1,484份，抽樣誤差在95％信心水準下，為正負2.54％。

《ETtoday新聞雲》民調中心表示，進行統計分析之前，原始資料先依內政部最新人口統計資料（109年2月底）進行性別、年齡、地區樣本加權，以符合台閩地區20歲以上人口之母體結構，使本調查具有代表性。

▲▼新冠肺炎政府相關措施調查。（圖／ETtoday民調中心）

▲▼新冠肺炎政府相關措施調查。（圖／ETtoday民調中心）

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