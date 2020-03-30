獨／起底「黑幫神器」劫板信銀！高攜彈量M4A1　兄弟界超夯...輕巧火力強





▲中山警方指出歹徒搶銀行所使用的是台灣市售鋼構M4操作槍的改造槍械。（圖／翻攝網路）

記者張君豪／台北報導

30日上午台北市中山區北安路板信商業銀行大直分行發生劫匪持突擊步槍開槍打傷保全搶走現金78萬餘元搶案，案發時銀行內女職員在10點41分按下警民連線警鈴悄悄報警，劫匪開槍搶走現金後，另名銀行員則在10點46分致電110報案，報案男銀行員在電話中著急表示：「搶銀行戴口罩、穿黑色上衣、拿綠色布袋，拿M16長槍！」

▲歹徒搶銀行使用步槍射傷保全，北市警特勤幹員到場戒備。（圖／黃彥傑攝）

第一時間警方得知搶匪持突擊步槍犯案且開槍傷人，不敢大意立即通報台北市刑大出動北市特勤中隊幹員前往現場戒備，後來警方鑑識人員到場後，卻發現一件詭異的事情，行員看到歹徒拿步槍犯案，但現場警方採集到的卻是90手槍9mm子彈，加上監視器畫面發現歹徒確實拿著小型突擊步槍進入銀行。

警方指出，綜合上述跡證判斷，板信銀行搶匪所使用的應該是市售的M4A1 556類型的鋼製操作槍，警員私下透露，這類操作槍具備全鋼構的槍枝外觀和內構，有心人士只要更換、打通槍管、更換撞針等關鍵火控零件就可以射擊9mm子彈，警方根據銀行監視器，確定歹徒使用這款網路賣場或實體玩具店都買的到的仿真操作槍，粗估購入成本約在10萬元左右，改造成可射傷人的犯案槍枝，應該最少要多花兩三萬元添購關鍵零件改裝。

警方指出這類鋼構操作突擊步槍、袖珍衝鋒槍改造相當容易且性能不惡，加上可通用手槍9mm彈，槍的體積和重量大幅減低，攜帶方便機動性高，無怪乎近年警方掃蕩黑槍經常看到這類改造槍枝，也因此造成行員、報案人誤認歹徒攜帶突擊步槍犯罪，這類具備突擊步槍高攜彈量和較長槍管，卻又沒有長槍的重量和體積，已儼然形成黑道兄弟及歹徒犯罪新寵。

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