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社會 社會焦點 保障人權

獨／警追步槍搶銀行匪小黃動線　GPS訊號消失定位器被拔警嘆：超專業

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▲押送人犯。（圖／記者黃彥傑攝）

▲涉嫌持槍行搶板信銀行的陳劍輝31日晚間7時許被北市刑大特勤中隊幹員押回中山警分局。（圖／記者黃彥傑攝）

記者張君豪／台北報導

30日上午在台北市中山區板信銀行大直分行發生一起歹徒持槍射傷銀行內保拳後搶走櫃檯內80萬元現金、轄區中山警方獲報後與台北市刑警大隊、北投警分局偵查隊、刑事局偵一大隊共組專案小組，在短短28小時內在桃園龍潭區逮捕涉嫌持槍洗劫銀行的主嫌陳劍輝（54歲、強盜、詐欺、偽造文書等多項前科）到案說明。

警方並在陳嫌駕駛的黑色LEXUS豪華轎車上，獲剩餘贓款約67萬餘元、改造手槍和28發子彈，但陳嫌落網後辯稱槍枝是借來的已經還給台中友人，企圖帶警方繞圈子，警方目前將陳嫌帶回中山警分局停止夜間偵訊，預計明晨再啟警詢釐清案情。

▲▼ 北市板信銀行搶案，作案用計程車遭尋獲 。（圖／民眾提供）

▲警方在桃園市龜山區大崗國中旁停車格尋獲陳嫌犯案的計程車。（圖／翻攝畫面）

知情警透露，陳男2002年犯下北投彩券行強盜案後遭判刑8年，入獄約6年後假釋出獄，但陳男犯罪手法似乎在獄中更加精進專業；搶案發生後，警方調閱監視器發現陳男開著偷來計程車離開，警根據被害女司機隸屬台北市「大都會車隊」，向該計程車公司查詢，發現該車隊靠行計程車都裝有GPS定位系統。

加上警方確認計程車號和所屬車行公司後，緊急連絡大都會車隊公司，企圖調取該犯案車輛的GPS車行軌跡，專案人員透露，原本以為手到擒來的案件，卻因陳男嫻熟專業的專業手法，差點讓案情初期陷入迷務中卡關。

▲板信搶匪逃逸畫面曝光。（圖／民眾提供）

▲陳劍輝持槍行搶後逃離現場被監視器拍下身影。（圖／翻攝畫面）

警員與大都會車隊調閱該被偷計程車GPS定位紀錄，卻發現陳男在北投中央北路加油站偷走該車後，居然懂得直接破壞車上的GPS定位機器，讓大都會車隊管理中心無從追溯該車搶銀行前後的行車動線：「當知道調閱GPS動線沒有訊號時，我們嚇一跳：這家伙真的專業，連計程車有裝設定位追蹤裝置都知道要先拆解！」

真的很誇張！持槍搶匪偷走計程車、GPS定位訊號又消失，警方一度擔心無法即時訊速追上歹徒行蹤「辦案就是跟時間賽跑！」所幸警方嘗試搜尋計程車國道電子收費系統記錄，發現該車後來有開上高速公路，讓警方又在接續回來這條辛苦的緝兇道路。

中山警方表示，搶案還有諸多疑點、例如陳嫌出獄後經濟狀況並不好，但卻有辦法持有要價不菲火力搶大的改裝突擊步槍、連續換車後最終「開著友人提供的LEXUS逃亡」等犯罪行為都需要一定經濟能力支撐，但陳嫌落網後短少的11萬元贓款卻是拿去還債，兩相對照下疑點相當多，警方目前續追陳嫌搶銀行被有提供槍枝、逃亡接應工具等同案共犯。

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